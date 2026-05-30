Washington : Une réception officielle organisée à l’occasion du Jour de l’Indépendance de l’Azerbaïdjan

Washington, 30 mai, AZERTAC

Une réception officielle consacrée au Jour de l’Indépendance et à la Journée des Forces armées de l’Azerbaïdjan s’est tenue à Washington à l’initiative de l’ambassade d’Azerbaïdjan aux États-Unis.

L’événement a réuni de hauts responsables américains, des représentants du corps diplomatique, plus d’une centaine d’attachés militaires, des membres du public ainsi que des représentants de la communauté azerbaïdjanaise. La cérémonie a débuté par l’interprétation des hymnes nationaux de l’Azerbaïdjan et des États-Unis par le groupe musical « Yeddi gözel ».

Dans son allocution, l’ambassadeur d’Azerbaïdjan aux États-Unis, Khazar Ibrahim, a souligné que la célébration de cette année revêtait une importance particulière puisqu’elle coïncidait avec la veille du 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis. Il a indiqué que les relations entre les deux pays avaient officiellement été élevées au rang de partenariat stratégique. Évoquant les deux visites du président Ilham Aliyev à Washington au cours de l’année écoulée, il a estimé que les relations bilatérales étaient entrées dans une nouvelle phase après la réélection de Donald Trump.

Prenant la parole lors de la réception, Sonata Coulter a félicité le peuple et le gouvernement azerbaïdjanais à l’occasion du Jour de l’Indépendance. Elle a déclaré que les relations américano-azerbaïdjanaises traversaient une période historique et a souligné que la signature de la Charte de partenariat stratégique, lors de la visite du vice-président Vance en Azerbaïdjan, avait donné une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale. Elle a également annoncé la tenue à Bakou, la semaine prochaine, du premier Dialogue économique États-Unis–Azerbaïdjan, qu’elle a qualifié d’étape importante dans la mise en œuvre de la vision commune définie par cette charte. Elle a en outre salué les efforts de l’Azerbaïdjan en faveur d’une paix durable dans le Caucase du Sud.

L’attaché militaire par intérim, le capitaine Kamran Tahirbeyli, a affirmé dans son discours que l’Azerbaïdjan attachait une grande importance à son partenariat avec les États-Unis. Il a souligné que la coopération bilatérale s’était transformée au fil des années en un partenariat stratégique solide dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la stabilité régionales. Il a notamment mis en avant la coopération entre les Forces armées azerbaïdjanaises et la Garde nationale de l’Oklahoma, fondée sur des formations conjointes, la confiance mutuelle et des relations amicales. Il a également remercié les États-Unis pour leurs efforts en faveur de la paix et de la stabilité dans la région.