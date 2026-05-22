WUF13 : L’ANAMA discute du rôle stratégique du déminage dans la restauration de villes

Bakou, 22 mai, AZERTAC

L’Agence de déminage de la République d’Azerbaïdjan (ANAMA) a organisé un événement portant sur le thème « Reconstruction des villes pendant la période post-conflit : le rôle important du déminage humanitaire ».

L'événement, organisé au pavillon azerbaïdjanais, a réuni des représentants d'agences étatiques et d'organisations internationales afin de porter à l'attention de la communauté internationale le problème des mines auquel l’Azerbaïdjan est confronté, de souligner l'impact de la menace des mines sur le processus de relèvement et de reconstruction, et de discuter des pratiques de coopération et de relèvement mondiales dans le domaine de la lutte antimines.

Les discussions ont mis en lumière l'importance stratégique du déminage humanitaire dans la reconstruction de villes sûres et inclusives après le conflit.