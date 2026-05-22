WUF13 : Panel intitulé « De Belém à Busan - renforcer la résilience urbaine face à l'élévation du niveau de la mer »

Bakou, 22 mai, AZERTAC

Un panel intitulé « De Belém à Busan - Renforcer la résilience urbaine face à l'élévation du niveau de la mer » a été organisé dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies (WUF13).

Lors de la session, les menaces mondiales liées à l’élévation du niveau de la mer, ainsi que l’adaptation des infrastructures urbaines à ces défis ont été discutées.

Il a été souligné que la montée du niveau de la mer remodèle non seulement les zones côtières, mais aussi les villes situées loin du littoral, entraînant de graves conséquences.

Les intervenants ont également souligné la nécessité pour les gouvernements locaux et centraux, la société civile, les milieux académiques et le secteur privé de travailler ensemble pour créer un environnement urbain durable.