WUF13 : Un panel intitulé « Quand le logement rapproche les villes : la coopération locale en pratique »
Bakou, 21 mai, AZERTAC
Le 21 mai, un panel intitulé « Quand le logement rapproche les villes : la coopération locale en pratique » a été organisé dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13).
Des experts internationaux, des représentants d’organisations gouvernementales et d'associations municipales ont assisté au panel.
Des intervenants ont déclaré que les défis liés à l'offre de logements ne se limitent pas à la seule question de l'offre (pénurie de logements), mais englobent également la gouvernance, le financement, la durabilité et la qualité globale de la vie urbaine.
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