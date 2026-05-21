WUF13 : Une experte internationale aborde la couverture des questions d’urbanisme lors d’une session médiatique

Bakou, 21 mai, AZERTAC

Dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies (WUF13), une session de formation spéciale a été organisée à l’intention des représentants des médias.

La formation a été assurée par Laura Puttkamer, journaliste à « Urban Solutions Journalism » basée à Londres et spécialisée dans le reportage sur l’urbanisme.

Au cours de la session, elle a présenté le journalisme de solutions, encourageant les journalistes à aller au-delà des simples récits de problèmes et à produire des contenus fondés sur des données factuelles sur la manière dont les défis urbains sont abordés, tout en conservant une approche critique.

Elle a souligné que qualifier un projet de « bon » ne suffit pas, et que le journalisme doit analyser pourquoi il a été réalisé, comment la participation publique a été intégrée, son importance pour la ville et son financement. Elle a présenté les principes du journalisme de solutions reposant sur quatre piliers : la réponse, les preuves, les limites et les enseignements, en insistant sur un contenu à la fois constructif et critique.

Forte d’une expérience approfondie dans le journalisme urbain, Laura Puttkamer a déjà couvert plusieurs éditions du Forum urbain mondial. Titulaire d’un master en planification urbaine globale, elle a vécu et travaillé en Allemagne, en Éthiopie, en Inde et au Mexique, et parle couramment l’allemand, l’espagnol et le français.