WUF13 : une session intitulée « Rapport d’ONU-Habitat concernant le contenu urbain des plans nationaux pour le climat » entame ses travaux
Bakou, 21 mai, AZERTAC
Une session intitulée « Rapport d’ONU-Habitat concernant le contenu urbain des plans nationaux pour le climat » a débuté dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13).
Selon le nouveau rapport d’ONU-Habitat, le rôle des villes dans les plans climatiques des pays a considérablement augmenté.
Le rapport analyse les plans climatiques soumis par 142 pays. Il constate que les pays accordent une attention accrue aux villes pour atteindre leurs objectifs climatiques. Les projets urbains sont particulièrement répandus dans les domaines du logement, des transports, de l'énergie et de la gestion des déchets.
Selon ce document, la mise en œuvre des mesures climatiques se fait de plus en plus dans les villes et la coopération entre les institutions nationales et locales se renforce.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Le septième dialogue sur la sécurité Azerbaïdjan-UE se tient à Bakou
- 21.05.2026 [22:20]
Cinquième journée du WUF13 PHOTOS
- 21.05.2026 [22:05]
Sami Hijjawi : Nous avons de très gros problèmes de logement
- 21.05.2026 [21:13]
Bechir Hadjiyev: 2 020 hectares de terres à Kelbedjer déminées
- 21.05.2026 [21:05]
Il est prévu de créer un complexe de tourisme hivernal à Kelbedjer
- 21.05.2026 [20:43]
Le Secrétaire exécutif adjoint de la CEE-ONU souligne l’importance du WUF13
- 21.05.2026 [20:34]
Leyla Aliyeva rencontre le roi Mswati III d’Eswatini
- 21.05.2026 [20:26]
Un architecte chinois : Le WUF13 aura un impact très positif sur Bakou
- 21.05.2026 [20:12]
Le WUF13 est une plateforme importante pour discuter des questions actuelles
- 21.05.2026 [19:50]
L'ambassadeur ukrainien remercie l'Azerbaïdjan pour son soutien
- 21.05.2026 [18:33]
Paula Gaviria : Le WUF13 est important pour le soutien mutuel entre les pays
- 21.05.2026 [18:06]
Chang Yu Kim : Les villes intelligentes doivent être accessibles à tous
- 21.05.2026 [16:58]
Hors d’événement - PHOTOS du WUF13
- 21.05.2026 [16:57]
L'impact des villes sur la psychologie humaine discuté lors du WUF13
- 21.05.2026 [16:21]
WUF13 : Parc de jeux pour enfants PHOTOS
- 21.05.2026 [15:59]
Le nombre de participants au WUF13 rendu public
- 21.05.2026 [13:22]
Plus de 800 représentants des médias participent au WUF13
- 21.05.2026 [12:58]
Moments intéressants de la quatrième journée du WUF13 - REPORTAGE PHOTO
- 21.05.2026 [12:18]
Nidhi Madan : Le WUF13 réunit les secteurs public et privé
- 21.05.2026 [11:03]