WUF13 : une session intitulée « Rapport d’ONU-Habitat concernant le contenu urbain des plans nationaux pour le climat » entame ses travaux

Bakou, 21 mai, AZERTAC

Une session intitulée « Rapport d’ONU-Habitat concernant le contenu urbain des plans nationaux pour le climat » a débuté dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13).

Selon le nouveau rapport d’ONU-Habitat, le rôle des villes dans les plans climatiques des pays a considérablement augmenté.

Le rapport analyse les plans climatiques soumis par 142 pays. Il constate que les pays accordent une attention accrue aux villes pour atteindre leurs objectifs climatiques. Les projets urbains sont particulièrement répandus dans les domaines du logement, des transports, de l'énergie et de la gestion des déchets.

Selon ce document, la mise en œuvre des mesures climatiques se fait de plus en plus dans les villes et la coopération entre les institutions nationales et locales se renforce.