Xi Jinping : la promotion du développement des femmes est une responsabilité collective de la communauté internationale
Bakou, 13 octobre, AZERTAC
La promotion du développement des femmes est une responsabilité collective de la communauté internationale, a déclaré lundi le président chinois, Xi Jinping.
Lors de son discours à la cérémonie d'ouverture du Sommet mondial des femmes, organisée à Beijing, M. Xi a indiqué que les femmes étaient des créatrices, des promotrices et des héritières importantes de la civilisation humaine.
L'événement de lundi avait pour but de commémorer le 30e anniversaire du quatrième Conférence mondiale pour les femmes à Beijing, selon M. Xi.
Il a ajouté qu'au cours des trois dernières décennies, guidée par l'esprit de la conférence de 1995, la cause mondiale des femmes s'était épanouie, contribuant au progrès de la civilisation humaine. (Agence Xinhua)
