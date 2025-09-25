Xi Jinping annonce les contributions déterminées au niveau national de la Chine pour 2035

Bakou, 25 septembre, AZERTAC

Le président chinois, Xi Jinping, a annoncé les contributions déterminées au niveau national (CDN) de la Chine pour 2035 dans son discours vidéo adressé au Sommet des Nations Unies sur le climat 2025 tenu mercredi (heure locale) à New York.

Notant que cette année marque le 10e anniversaire de l'Accord de Paris, une année cruciale pour la présentation des CDN par les pays, et que la gouvernance climatique mondiale entre dans une phase clé, il a formulé les trois propositions suivantes.

Premièrement, M. Xi a souligné qu'il était important d'affermir la confiance. « La transition verte et faible en carbone est la tendance de l'époque. Alors qu'un certain pays agit à l'encontre de celle-ci, la communauté internationale doit rester concentrée sur la bonne direction, maintenir une confiance inébranlable, mener des actions inlassables et avec une intensité soutenue, et travailler à la formulation et à la mise en œuvre des CDN, afin d'apporter plus d'énergie positive à la coopération en matière de gouvernance climatique mondiale », a-t-il déclaré.

Deuxièmement, M. Xi a appelé à assumer les responsabilités. « L'équité et la justice doivent être défendues, et le droit au développement des pays en développement pleinement respecté », a-t-il indiqué. La transition verte mondiale doit servir à réduire plutôt qu'à élargir le fossé Nord-Sud. Les pays doivent honorer le principe de responsabilités communes mais différenciées, selon lequel les pays développés doivent montrer l'exemple en remplissant leurs obligations de réduction des émissions et fournir plus de soutien financier et technologique aux pays en développement, a-t-il ajouté.

Troisièmement, M. Xi a mis l'accent sur l'importance d'approfondir la coopération, ajoutant que la coordination internationale dans les technologies et industries vertes devait être renforcée pour remédier au manque de capacité de production verte et assurer la libre circulation des produits verts de qualité à l'échelle mondiale, afin que les bénéfices du développement vert puissent atteindre tous les coins du monde.

M. Xi a annoncé les nouveaux CDN de la Chine comme suit : d'ici 2035, la Chine réduira les émissions nettes de gaz à effet de serre de l'ensemble de son économie de 7 à 10% par rapport aux niveaux maximaux, en s'efforçant de faire mieux ; elle augmentera la part des combustibles non fossiles dans la consommation totale d'énergie à plus de 30% ; elle multipliera par plus de six la capacité installée d'énergie éolienne et solaire par rapport aux niveaux de 2020, en s'efforçant d'atteindre un total de 3.600 gigawatts ; elle augmentera le volume total des stocks forestiers à plus de 24 milliards de mètres cubes ; elle fera des véhicules à énergie nouvelle le courant dominant dans les ventes de véhicules neufs ; elle étendra le marché national d'échange de quotas d'émission de carbone afin de couvrir les principaux secteurs à fortes émissions ; et elle mettra en place une société fondamentalement adaptée au climat.

Ces objectifs représentent les meilleurs efforts de la Chine sur la base des exigences de l'Accord de Paris, a déclaré M. Xi, ajoutant que leur réalisation nécessitait à la fois des efforts acharnés de la part de la Chine elle-même et un environnement international favorable et ouvert, et que la Chine avait la détermination et la confiance nécessaires pour tenir ses engagements.

La réponse climatique est une tâche urgente mais à long terme, a fait remarquer M. Xi, appelant toutes les parties à intensifier leurs actions pour réaliser la belle vision de l'harmonie entre l'homme et la nature et préserver la planète Terre, notre foyer commun.