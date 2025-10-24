Xi Jinping assistera à une réunion de l'APEC et effectuera une visite en République de Corée

Bakou, 24 octobre, AZERTAC

A l'invitation du président Lee Jae-myung de la République de Corée, le président chinois, Xi Jinping, assistera à la 32e réunion des dirigeants économiques de l'APEC à Gyeongju et effectuera une visite d'Etat en République de Corée du 30 octobre au 1er novembre, a annoncé vendredi le ministère chinois des Affaires étrangères.

Le porte-parole, Guo Jiakun, a déclaré lors d'un point presse quotidien que l'APEC constitue le mécanisme de coopération économique le plus important dans la région Asie-Pacifique, et que la participation de M. Xi reflète la grande importance que la Chine accorde à la coopération économique dans cette région.

Selon M. Guo, le président Xi prononcera d'importants discours et aura des rencontres bilatérales avec les dirigeants des pays concernés.

"La Chine est prête à travailler avec toutes les parties pour contribuer à promouvoir la coopération régionale et à stimuler la croissance économique dans la région Asie-Pacifique, ainsi que pour construire ensemble une communauté d'avenir partagé dans la région Asie-Pacifique", a affirmé le porte-parole.

Concernant la visite d'Etat du président chinois en République de Corée, M. Guo a souligné que la Chine et la République de Corée sont des voisins proches et des partenaires de coopération. La Chine attache une grande importance aux relations bilatérales, et tient à maintenir la stabilité et la continuité de sa politique envers la République de Corée, a-t-il ajouté.

Il a précisé qu'il s'agit de la première visite d'Etat du président Xi en République de Corée depuis onze ans, et également de la première rencontre entre les chefs d'Etat de Chine et de République de Corée depuis l'entrée en fonction du président Lee.

"La Chine est prête à travailler avec la République de Corée pour préserver l'engagement initial de l'établissement des relations diplomatiques, adhérer au principe de bon voisinage, d'amitié, de bénéfice mutuel et de résultats gagnant-gagnant, et promouvoir le développement continu du partenariat de coopération stratégique entre les deux pays", a conclu le porte-parole. (Agence Xinhua)