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Xi Jinping entame une visite en Corée du Nord

Xi Jinping entame une visite en Corée du Nord

Bakou, 8 juin, AZERTAC

Le président chinois Xi Jinping a débuté ce lundi une visite d'Etat en Corée du Nord, son premier voyage à Pyongyang en près de sept ans, alors que Pékin cherche à préserver ses liens avec son allié traditionnel qui se tourne de plus en plus vers la Russie.

Xi a atterri tout à l'heure à l'aéroport international de Sunan à Pyongyang, selon l'agence de presse chinoise Xinhua. Il était accompagné de son épouse, Peng Liyuan, du directeur du Bureau général du Comité central du Parti communiste chinois, Cai Qi, et du ministre des Affaires étrangères, Wang Yi.

Cette visite de deux jours a été organisée à l'invitation du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui l'a accueilli sur le tarmac en compagnie de son épouse Ri Sol-ju, selon les images de la chaîne de télévision publique chinoise CCTV. Le tapis rouge a été déroulé et d'immenses drapeaux chinois et nord-coréens affublaient le bâtiment du terminal.

D'après Xinhua, Xi a ensuite assisté à la cérémonie d'accueil officielle sur la place Kim Il-sung, au milieu de Pyongyang.

Leur entretien pourrait avoir lieu plus tard dans la journée et devrait porter sur leurs liens économiques ainsi que sur les questions liées à la péninsule coréenne et aux moyens pour eux de se coordonner avec Moscou.

Dans la capitale nord-coréenne, des portraits de Xi et des drapeaux de la Chine et de la Corée du Nord ont été accrochés pour l'occasion le long des rues, selon la presse chinoise. Des bannières en chinois et coréen célébrant la longue amitié entre les deux pays ont également été aperçues.

Dans une dépêche séparée, Xinhua montre des images d'une délégation de journalistes faisant en train le voyage de Dandong, ville chinoise à la frontière avec le Nord, jusqu'à Pyongyang. Le service ferroviaire sur cette ligne, qui avait été interrompu durant la pandémie de Covid-19, a été rétabli cette année seulement.

La dernière fois que Xi s'était rendu en Corée du Nord était les 20 et 21 juin 2019, pour sa première visite d'Etat à Pyongyang depuis son accession au pouvoir fin 2012. Leur plus récente rencontre a eu lieu en septembre dernier, lorsque Kim a fait un rare déplacement jusqu'à Pékin pour les célébrations du Jour de la victoire, la journée où la Chine commémore la victoire face au Japon au terme de la Deuxième Guerre mondiale. Kim était alors apparu durant la parade militaire côte-à-côte avec Xi et le président russe Vladimir Poutine.

Kim a visité cinq fois Pékin pour y rencontrer Xi depuis qu'il a succédé à son père, Kim Jong-il, en décembre 2011.

Ce voyage de Xi a également une portée symbolique puisque cette année les deux pays marquent les 65 ans de leur Traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle. L'occasion pour chacun de réaffirmer la solidité de l'alliance et prôner le renforcement des liens économiques.

Ces dernières années, Pyongyang et Moscou se sont beaucoup rapprochés, ce qui pourrait faire craindre à Pékin une perte d'influence. Le mois dernier, des soldats nord-coréens ont participé pour la première fois au traditionnel défilé militaire sur la place Rouge pour célébrer la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie.

Xi a eu l'agenda chargé ces dernières semaines, puisqu'il a reçu séparément à Pékin le président américain Donald Trump puis Poutine. En octobre, il était venu en Corée du Sud à l'occasion du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec).

Il disposerait donc d'un aperçu très clair des positions des deux grandes puissances sur la question coréenne, le plaçant ainsi comme peut-être celui le plus à même de convaincre Pyongyang de reprendre les négociations avec Séoul et Washington. (Agence Yonhap)

 

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