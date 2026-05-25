Yaltchin Rafiyev : L'établissement des relations diplomatiques avec la République centrafricaine est prévu pour septembre de cette année

Bakou, 25 mai, AZERTAC

« La coopération de l'Azerbaïdjan avec l'Afrique s'est considérablement développée ces dernières années. Le dialogue politique s'est intensifié, les relations diplomatiques se sont renforcées et la coopération dans divers domaines est entrée dans une nouvelle phase. Rien que depuis l'année dernière, douze consultations politiques ont été menées avec des pays africains », a dit le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Yaltchin Rafiyev, lors de la conférence internationale consacrée à la Journée mondiale de l'Afrique, tenue à Bakou.

« L'Azerbaïdjan a actuellement des relations diplomatiques avec tous les pays africains, à l'exception de la République centrafricaine. L'établissement des relations diplomatiques avec ce pays est également prévu pour septembre prochain », a précisé Rafiyev.