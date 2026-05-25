Yaltchin Rafiyev : La réouverture de l’ambassade en Libye est à l’ordre du jour

Bakou, 25 mai, AZERTAC

« L'Azerbaïdjan a actuellement des relations diplomatiques avec 53 des 54 pays du continent africain. Seule la République centrafricaine n'a pas encore établi de relations diplomatiques avec lui, mais des mesures sont en cours et ce processus devrait aboutir prochainement. L'Azerbaïdjan aura ainsi pleinement établi des liens diplomatiques avec tous les pays du continent africain », a déclaré le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Yaltchin Rafiyev, dans son interview accordée à l’AZERTAC.

Selon lui, l'Azerbaïdjan dispose actuellement des ambassades dans six pays du continent africain. « En Libye, les activités de l'ambassade sont temporairement suspendues, mais la question de sa réouverture est à l'ordre du jour », a-t-il ajouté.

« Les missions diplomatiques de l’Azerbaïdjan sont officiellement accréditées dans 14 pays africains. Il est prévu d’étendre ce réseau à l’avenir. Des analyses sont actuellement menées à cet égard et, en fonction des résultats, les efforts se poursuivent pour ouvrir de nouvelles ambassades, étendre les accréditations et établir des représentations diplomatiques de l’Azerbaïdjan dans d’autres pays », a affirmé Rafiyev.