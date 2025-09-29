Yaltchin Rafiyev : Une cellule diplomatique sur les questions liées au changement climatique a été créée au sein du ministère des Affaires étrangères

Bakou, 29 septembre, AZERTAC

La COP29 a été l’une des COP les plus réussies. Elle a d’ailleurs été l’une des COP ayant accueilli le plus grand nombre de participants, soit 76 000. Elle a également été l’une des COP les plus inclusives : divers segments de la communauté internationale du climat, des représentants gouvernementaux au secteur privé, de la société civile au monde universitaire et aux représentants des peuples autochtones, y ont participé.

C’est ce qu’a indiqué le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères et négociateur en chef de la COP29, Yaltchin Rafiyev, lors de la cérémonie d’ouverture de la Semaine d’action climatique de Bakou (BCAW2025).

Soulignant que les exigences dépendent de leur mise en œuvre, le vice-ministre a souligné l’importance pour les pays qui se sont engagés à atteindre les objectifs à venir de les mettre en œuvre.

Yaltchin Rafiyev a évoqué l'importance de perpétuer l'héritage de la COP29 tenue en Azerbaïdjan, précisant que des questions importantes avaient été abordées lors de la semaine du climat organisée à New York. « Au ministère des Affaires étrangères, nous avons créé une cellule diplomatique pour accompagner le processus de lutte contre le changement climatique », a indiqué le négociateur de la COP29.