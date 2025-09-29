Yaltchin Rafiyev : Une cellule diplomatique sur les questions liées au changement climatique a été créée au sein du ministère des Affaires étrangères
Bakou, 29 septembre, AZERTAC
La COP29 a été l’une des COP les plus réussies. Elle a d’ailleurs été l’une des COP ayant accueilli le plus grand nombre de participants, soit 76 000. Elle a également été l’une des COP les plus inclusives : divers segments de la communauté internationale du climat, des représentants gouvernementaux au secteur privé, de la société civile au monde universitaire et aux représentants des peuples autochtones, y ont participé.
C’est ce qu’a indiqué le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères et négociateur en chef de la COP29, Yaltchin Rafiyev, lors de la cérémonie d’ouverture de la Semaine d’action climatique de Bakou (BCAW2025).
Soulignant que les exigences dépendent de leur mise en œuvre, le vice-ministre a souligné l’importance pour les pays qui se sont engagés à atteindre les objectifs à venir de les mettre en œuvre.
Yaltchin Rafiyev a évoqué l'importance de perpétuer l'héritage de la COP29 tenue en Azerbaïdjan, précisant que des questions importantes avaient été abordées lors de la semaine du climat organisée à New York. « Au ministère des Affaires étrangères, nous avons créé une cellule diplomatique pour accompagner le processus de lutte contre le changement climatique », a indiqué le négociateur de la COP29.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Jeux de la CEI : l’équipe azerbaïdjanaise de sambo remporte 8 médailles
- 29.09.2025 [20:57]
Une délégation ouzbèke visite l'Agence de développement des médias
- 29.09.2025 [20:52]
Des représentants des principaux médias ouzbeks visitent l'AZERTAC
- 29.09.2025 [20:37]
La coopération éducative azerbaïdjano-chinoise discutée
- 29.09.2025 [20:20]
Le samboïste azerbaïdjanais Nihad Rahimov sacré champion des Jeux de la CEI
- 29.09.2025 [18:51]
Jeux de la CEI : Une autre médaille d’or pour l’équipe azerbaïdjanaise
- 29.09.2025 [18:35]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 29.09.2025 [18:31]
Jeux de la CEI : L’Azerbaïdjan remporte sa première médaille d’or
- 29.09.2025 [17:40]
Le Premier ministre Ali Assadov entame une visite de travail à Minsk
- 29.09.2025 [15:37]
L'Azerbaïdjan représenté au 2e Festival international du thé à Bruxelles
- 29.09.2025 [14:51]
Moukhtar Babaïev : La présidence de la COP29 poursuit ses activités
- 29.09.2025 [12:56]
La mémoire des martyrs azerbaïdjanais commémorée à Strasbourg
- 29.09.2025 [11:12]
Le prix de l’or enregistre une hausse de 32 dollars
- 29.09.2025 [11:05]
La Semaine d'action climatique de Bakou est lancée
- 29.09.2025 [10:36]
Les collaborateurs de l’AZERTAC visitent le Parc de la Victoire
- 27.09.2025 [21:46]
L’oléoduc Irak-Türkiye reprend ses livraisons de pétrole
- 27.09.2025 [18:14]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais dépasse les 74 dollars le baril
- 27.09.2025 [15:04]
L’Azerbaïdjan remporte ses premières médailles des Jeux de la CEI
- 27.09.2025 [13:03]
Minute de silence observée en hommage aux martyrs azerbaïdjanais
- 27.09.2025 [12:02]
Le président Ilham Aliyev termine sa visite de travail aux Etats-Unis
- 27.09.2025 [11:14]
Un séisme de magnitude 5,6 secoue la Chine
- 27.09.2025 [08:38]
La Journée de commémoration célébrée à Paris
- 26.09.2025 [20:44]
Le Premier ministre pakistanais remercie l’Azerbaïdjan
- 26.09.2025 [20:08]
La Journée de commémoration du 27 Septembre célébrée à Berlin
- 26.09.2025 [19:30]
Clôture du Festival Nassimi dans le Temple d’Atechgah
- 26.09.2025 [18:33]
Jeux de la CEI : L’Azerbaïdjan garantit ses premières médailles
- 26.09.2025 [17:39]
Le prix de l’or enregistre une augmentation sur les bourses
- 26.09.2025 [16:03]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 26.09.2025 [15:27]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais poursuit sa progression
- 26.09.2025 [15:15]
La FIFA dévoile les trois mascottes officielles de la Coupe du monde 2026
- 26.09.2025 [11:34]
Jeux de la CEI : Les porte-drapeaux azerbaïdjanais sont connus
- 26.09.2025 [10:31]
Aleksandar Vucic : Le président Ilham Aliyev est un véritable ami
- 26.09.2025 [10:08]
La 3e édition des Jeux de la CEI sera lancée aujourd’hui en Azerbaïdjan
- 26.09.2025 [10:01]
ONU : Un million de Syriens sont rentrés chez eux
- 26.09.2025 [09:41]
L’Azerbaïdjan et l’Estonie discutent de l’élargissement de leurs relations
- 25.09.2025 [22:36]
Communiqué de la Présidence de la République
- 25.09.2025 [22:22]
Le président Aliyev : Nous avons gagné à la fois la guerre et la paix
- 25.09.2025 [21:21]