Yémen: le bilan des frappes américaines à Saada passe à 68 migrants africains tués

Bakou, 28 avril, AZERTAC

Le bilan des victimes suite à une frappe américaine contre un immeuble abritant des migrants africians, à Saada, dans le nord du Yémen, passe à 68 morts.

Les Houthis ont annoncé lundi que 68 personnes ont été tuées lorsqu'un missile américain a frappé un bâtiment abritant des migrants africains en situation irrégulière dans la ville de Saada.

La télévision Al-Masira, affiliée aux Houthis, a annoncé qu'un missile tiré par des avions de guerre américains avait touché un centre d'hébergement où se trouvaient des migrants africains en situation irrégulière.

La direction de la défense civile a annoncé que 68 personnes ont été tuées dans l'attaque et que 47 autres personnes ont été blessées.

Les équipes de la défense civile et du Croissant-Rouge yéménite poursuivent leurs opérations de recherche et de sauvetage dans le bâtiment.

Le 7 mars, les Houthis ont annoncé qu'ils avaient donné quatre jours à Israël pour permettre l'entrée de l'aide dans la bande de Gaza, faute de quoi ils reprendraient leurs opérations navales contre Israël.

Le président américain Donald Trump a quant à lui déclaré le 15 mars sur la plateforme Truth Social qu'il avait ordonné à l'armée de lancer une "offensive majeure" contre les Houthis au Yémen.

Il a été constaté que les États-Unis ont effectué plus de 1000 frappes aériennes au Yémen après le 15 mars, tuant 217 personnes, principalement des femmes et des enfants, et blessant 436 autres personnes. (Agence Anadolu)