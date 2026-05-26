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ANNEE DE L’URBANISME ET DE L’ARCHITECTURE

WUF13

Yilmaz Batibay : Le métro est devenu une nécessité incontournable pour le développement urbain durable

Yilmaz Batibay : Le métro est devenu une nécessité incontournable pour le développement urbain durable

Bakou, 26 mai, AZERTAC

Le métro est devenu une nécessité incontournable pour le développement urbain durable et la réduction de la congestion du trafic. Face à l’augmentation du nombre de véhicules dans les grandes agglomérations, le développement des transports publics, en particulier du métro, revêt une importance majeure.

Dans un entretien à l’AZERTAC, Yilmaz Batibay, secrétaire général de l’Union des ingénieurs et architectes du monde turcique, a indiqué que les embouteillages ne pourraient être résolus qu’à travers une utilisation accrue du métro. Selon lui, malgré les difficultés rencontrées dans les transports terrestres, le métro permet de rejoindre rapidement et confortablement sa destination, offrant ainsi un gain de temps considérable à la population urbaine.

Il a souligné que le développement des infrastructures de métro devait figurer parmi les priorités des villes modernes, estimant que l’élargissement des routes ne constituait pas une solution durable et que le transport public, en particulier le métro, demeurait l’option la plus efficace en matière d’urbanisme contemporain.

Évoquant également son séjour à Bakou dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13), Yilmaz Batibay a salué le haut niveau d’organisation de l’événement. Il a affirmé avoir constaté une transformation majeure de l’Azerbaïdjan par rapport à sa visite précédente vingt ans avant, décrivant Bakou comme une ville développée selon les standards européens.

Il a également mis en avant la forte participation des jeunes volontaires au forum, notamment celle des jeunes filles, dont l’engagement et l’assistance apportée aux participants l’ont particulièrement impressionné.

 

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