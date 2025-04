Youssouf Raza Gilani : le Pakistan et l’Azerbaïdjan sont des pays frères qui se soutiennent toujours

Bakou, 5 avril, AZERTAC

Dans le cadre de sa visite de travail à Tachkent, la présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, s’est entretenue avec le président du Sénat de la République islamique du Pakistan, Youssouf Raza Gilani.

Lors de l’entretien, un échange de vues a eu lieu sur les relations entre l’Azerbaïdjan et le Pakistan, deux pays amis et frères. Il a été souligné que les liens stratégiques entre les deux pays avaient été fondés sur les principes d’amitié et de fraternité. Les parties ont dit que les visites mutuelles des chefs d'État stimulaient l’expansion des relations. Il a été affirmé que les deux pays avaient des relations de coopération fructueuses sur une base bilatérale et se soutenaient constamment sur toutes les plateformes internationales.

Lors de l'entretien, il a été souligné que les organes législatifs des deux pays apportaient une contribution importante au développement des relations azerbaïdjano-pakistanaises. Mme Gafarova a rappelé avec plaisir sa rencontre avec le président du Sénat pakistanais à Bakou en février 2025 et a fait savoir que des contacts étroits et un dialogue positif servaient la coopération plus étroite entre les parlements des deux pays.

Les parties ont également exprimé leur satisfaction de la coopération et du soutien mutuel au seins des organisations parlementaires internationales.

La présidente du Milli Medjlis a donné des informations sur l’activité du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés, créé à l'initiative du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, et des mesures prises pour le développement institutionnel de ladite organisation.

A son tour, Youssouf Raza Gilani a hautement apprécié les travaux effectués sous la présidence azerbaïdjanaise du Réseau parlementaire. Il a fait savoir que son pays attachait une grande importance aux liens avec l’Azerbaïdjan, ajoutant que le Pakistan et l’Azerbaïdjan étaient des pays frères qui se soutiennent toujours. Le président du Sénat a souligné l'importance des contacts entre les peuples. À cet égard, l’accent a été mis sur l’importance d’étendre davantage la coopération entre les parlements.