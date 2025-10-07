Zagora : le Festival international du film transsaharien démarre en beauté avec le Kazakhstan comme invité d'honneur VIDEO

Zagora, 7 octobre, Chouaib Brhadda, AZERTAC

La 19e édition du Festival international du film transsaharien s'est ouverte à Zagora, dans le sud du Maroc. La République du Kazakhstan, invitée d'honneur, et plusieurs personnalités du cinéma étaient présentes à la cérémonie d'ouverture, parmi lesquelles des réalisateurs, des acteurs et des producteurs de divers pays arabes, africains et étrangers, dont l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Tunisie, la Russie, l'Italie, la France, le Sénégal et le Sultanat d'Oman.

Le correspondant de l’agence AZERTAC au Maroc rapporte que la cérémonie d'ouverture du festival a été marquée par des spectacles de groupes folkloriques, représentant la culture traditionnelle de Zagora et de la région du Sahara. Un groupe d'art traditionnel de la République du Kazakhstan a également ébloui le public avec des prestations musicales et un spectacle de chant exceptionnel, également présenté à l'occasion de la fête nationale du Kazakhstan.

Considérant les activités de ce festival comme l'un des événements culturels et artistiques internationaux les plus importants, le directeur du festival, Khalid Chahid, a déclaré à l’agence AZERTAC que « Le Festival international du film transsaharien est un événement annuel qui se renouvelle et consolide l'activité culturelle de la ville de Zagora, à travers le septième art. Cette édition s'inscrit dans le prolongement de ses vingt ans d'histoire, s'inscrivant dans le cadre d’une vision culturelle visant la promotion des activités culturelles, notamment celle du désert par le biais du cinéma. Le festival permet également de créer des liens culturels, sociétaux et humains avec divers pays du monde et de traiter des enjeux mondiaux à travers le langage du cinéma. Cet art transcende les différences et les frontières en transmettant des valeurs universelles qui convergent fondamentalement vers la coexistence et la tolérance, constituant ainsi un véritable forum multiculturel. »

Par ailleurs, Khalid Chahid a confirmé l'invitation de la République d'Azerbaïdjan par la fondation du festival d'y prendre part, en tant qu'invité d'honneur et partenaire des activités de la prochaine édition du Festival international du film transsaharien de Zagora. « Cette invitation servira d’occasion de rapprocher l’Azerbaïdjan et sa culture aux populations de la région sud du Royaume du Maroc et de contribuer au renforcement des liens solides d’amitié entre les deux pays frères », a-t-il précisé.