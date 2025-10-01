Zagora organise sa 19è édition du Festival international du film transsaharien

Rabat, 1er octobre, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Le Kazakhstan sera l'invité d'honneur de la 19e édition du Festival international du film transsaharien qui se tiendra à Zagora, dans le sud du Maroc, du 5 au 9 octobre prochains. Le Kazakhstan participera avec « Sasik » du réalisateur Yerdin Telemisov en compétition longs métrages, et « Le Fil du passé » du réalisateur Mintayev Yerseltan Serikbuleli en compétition courts métrages.

L'Agence de presse nationale d’Azerbaïdjan (AZERTAC), qui sera également présente à travers son correspondant à Rabat pour couvrir cet évènement culturel du septième art, rapporte, que cette édition, à laquelle participeront des ambassadeurs et des représentants de missions diplomatiques étrangères accréditées au Maroc, proposera diverses activités, tant dans le cadre des compétitions officielles du festival que d'activités parallèles visant à s'ouvrir à la communauté nationale et internationale.

Le Festival international du film transsaharien organisera trois compétitions officielles : une compétition longs métrages, une compétition courts métrages et une compétition scénarios pour courts métrages.

Les autres films en compétition sont « Vers une terre inconnue » de Mehdi Fleifel (Palestine), « Enfants rouges » de Lotfi Achour (Tunisie), « Le fugitif (Deal at the Border) » de Dastan Zabar (Kirghizistan), « Derno/Vortex » de Hadi Mohaghegh (Iran), « Salloum » de Tim Malones (Philippines), « La chanson - Sustikutin » de Hosnoura Ruzmatova (Ouzbékistan) et « Blood Type » de Maxim Preuss (Fédération de Russie).

Le Maroc sera également représenté par « Dernier choix » de Rachida Saadi dans la compétition officielle des longs métrages de fiction.

Dans la compétition des courts métrages, le Maroc sera représenté par « Sheikha » des réalisateurs Zahwa Erraji et Ayoub El Youssoufi, « Le mariage » du réalisateur tunisien Slimane Kamel, et « Le Centre du Monde », « Deep Dark » du réalisateur français Colin Rivière, « Deep Dark » du réalisateur iranien Hamad Razazian, « Le Vélo d'Adnan » de la réalisatrice omanaise Fatima Bint Al Sayed, « Je ne me souviens pas » du réalisateur russe Yevgeny Tsyganov, et « Nous ne sommes pas amis » du réalisateur saoudien Fahad Haddadi.

Le producteur, scénariste et réalisateur marocain Saad Chraibi présidera le jury de la compétition des courts métrages, composé notamment de la réalisatrice kazakhe Gulnara Sarsenova, de la productrice et actrice philippine Rebecca Choonso, du réalisateur italien Edgardo Pistone et de la réalisatrice et productrice française Laurence Attali.

Le jury du concours de scénarios de courts métrages sera présidé par l'écrivain, journaliste et scénariste saoudien Khalid Al Khodari, et comprendra l'écrivain égyptien Mohamed Ali Rafie Mohamed, l'écrivain et réalisateur omanais Abdullah Hassan Ramadan Al Rais, le réalisateur tunisien et directeur artistique du Festival du film dans le désert en Tunisie Walid Dabouni, et l'écrivain et illustrateur marocain Aziz Azgay.