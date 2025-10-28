Zenguilan : Le président Aliyev participe aux inaugurations de la deuxième phase du village d’Aghaly et du village de Memmedbeyli VIDEO

Zenguilan, 28 octobre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a participé le 28 octobre aux inaugurations de la deuxième phase du village d’Aghaly et du village de Memmedbeyli de la région de Zenguilan.

Dans la deuxième phase du village d’Aghaly, 103 logements seront mis en service. Parmi eux, 55 sont des maisons individuelles de deux pièces, et 3 sont des immeubles de type « Townhouse » à deux blocs et de trois étages. 36 appartements d’une pièce et 12 appartements de deux pièces ont été construits. Toutes les habitations du village sont dotées de lignes de communication, et tous les bâtiments résidentiels et non résidentiels disposent de l’alimentation en gaz, avec l’installation de chauffages combinés dans les maisons. Un parc de plus de 2 hectares a été aménagé. Il servira de zone de loisirs et de divertissement pour les habitants des villages d’Aghaly et de Memmedbeyli, ainsi que pour les visiteurs. Le parc est divisé en cinq zones fonctionnelles, équipées pour les activités récréatives, sportives et ludiques des enfants. Divers arbres et arbustes y ont été plantés.

Ensuite, le président Ilham Aliyev a pris part à l’inauguration du village de Memmedbeyli.

Le chef de l’État a été informé des infrastructures et des installations aménagées dans le village.

Il a été indiqué que le village couvre une superficie totale de 51,6 hectares. Le village compte 188 maisons individuelles nouvellement construites, dont 39 de deux pièces, 55 de trois pièces, 55 de quatre pièces et 39 de cinq pièces. Chaque maison dispose d’un terrain clôturé. Les habitations sont équipées de panneaux solaires et approvisionnées de l’eau, de l’électricité, du gaz et d’un accès à Internet haut débit.

Après s’être familiarisé avec les conditions créées dans le village, le président de la République a rencontré les habitants installés dans les villages de Memmedbeyli et Aghaly et leur a remis les clés de leurs logements.