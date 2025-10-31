Zenguilan : un briefing tenu pour les représentants du corps diplomatique accrédité en Azerbaïdjan

Bakou, 31 octobre, AZERTAC

Un briefing s'est tenu au Centre des congrès de Zenguilan à l'intention des représentants du corps diplomatique accrédité en République d'Azerbaïdjan sur le thème « Le corridor de Zenguézour : un réseau de transport régional ».

Il a été indiqué que la solidité des partenariats internationaux, ainsi que la modernisation des infrastructures et du transport ferroviaire, sont les principaux facteurs du développement de l’Azerbaïdjan, et que ces réalisations témoignent du rôle majeur joué par l'Azerbaïdjan en tant que plaque tournante du transport.

Dans le cadre de cette visite, les participants ont visité la mosquée de Zenguilan.

Il convient de noter que plus de 100 représentants provenant de 51 pays et de 12 organisations internationales participent à la visite des chefs d'ambassades et d'organisations internationales accrédités en Azerbaïdjan dans les régions de Djabraïl et de Zenguilan.

C’est la 20e visite des membres du corps diplomatique dans les territoires libérés de l’occupation, accompagnés par Hikmet Hadjiyev, assistant du président de la République d’Azerbaïdjan et chef du Département de la politique étrangère à l'Administration présidentielle.