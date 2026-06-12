Zenguilan : une réunion régionale consacrée aux régions économiques du Garabagh et du Zenguézour oriental

Zenguilan, 12 juin, AZERTAC

Une réunion régionale se déroule à Zenguilan afin d'examiner le « Programme d'État pour le développement de la production et de la transformation des produits agricoles, de pêche et aquacoles en République d'Azerbaïdjan pour la période 2026-2030 », approuvé par décret du président de la République d'Azerbaïdjan le 25 mai 2026.

Le correspondant régional de l'AZERTAC informe que des représentants des agences d'État concernées, des agriculteurs et des entrepreneurs des districts de Zenguilan, Djabraïl, Goubadly, Aghdam, Fuzouli, Khodjaly, Khodjavend, Choucha, Kelbedjer et Latchine participent à cette réunion régionale.

Cette réunion a été organisée afin de mettre en œuvre les objectifs fixés lors de la réunion sur les questions agricoles présidée par le président Ilham Aliyev le 25 mai dernier et d'assurer une mise en œuvre coordonnée, flexible et efficace des mesures prévues par le Programme d'État dans l'ensemble des régions.