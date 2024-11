Zurab Pololikashvili : Le tourisme joue un rôle important dans de nombreux changements, y compris la paix

Bakou, 20 novembre, AZERTAC

La COP29 revêt une importance particulière pour nous. Parce que le tourisme n’a jamais été largement évoqué lors de ces conférences. C’est un jour historique pour l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies et l’industrie du tourisme. Je me félicite que cet événement ait lieu en Azerbaïdjan.

C’est ce qu’a dit Zurab Pololikashvili, Secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies (OIT), lors de la 1ère réunion des ministres pour l’amélioration de l'action climatique dans le secteur du tourisme.

Il a fait savoir que l’organisation de cette réunion était le début d’une grande et importante tradition, ajoutant que le tourisme jouait un rôle crucial dans de nombreux changements, y compris la paix. « Le tourisme est l’un des outils les plus puissants pour établir la paix. La paix est plus importante que jamais dans le monde d’aujourd’hui. Nous abordons le changement climatique, les problèmes environnementaux et le gaspillage alimentaire. Ces nouveaux défis affectent le tourisme et son efficacité », a estimé Zurab Pololikashvili.

Il a également affirmé que la plateforme sur le tourisme, créée pour la première fois lors de la COP26, s’était élargie pour englober aujourd’hui les institutions internationales, les gouvernements et le secteur privé. Le secrétaire général de l’OIT a souligné l’importance de la coopération et de la solidarité dans ce domaine.