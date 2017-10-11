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    17 человек погибли, тысячи остались без крова из-за лесных пожаров в Калифорнии

    11.10.2017 [09:59]

    Вашингтон, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

    Жители нескольких американских городков продолжают покидать свои дома из-за лесных пожаров.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, массовые лесные пожары в различных округах Калифорнии стали причиной смерти по крайней мере 17 человек. Около 1500 домов и административных зданий были повреждены.

    Согласно информации местных властей, пожарные старались потушить 17 пожаров в нескольких округах штата. Сильные ветры способствовали усилению пожаров, которые охватили более 115 000 акров земли и принудили немедленную эвакуацию около 20 000 жителей штата.

    Около 170 пациентов с разными ожогами и отравлением от дыма получили медицинскую помощь в трех отделениях госпиталя имени Сейнт Джозефа. Полиция округа Сонома сообщила о 183 заявлениях о пропавших без вести, которых до сих пор не нашли. В Анахайме было мобилизовано 1000 пожарных для борьбы с пожаром, уничтожившим около 6000 акров леса и 24 домов и коммерческих зданий. По меньшей мере 3000 жителей были эвакуированы в Анахайме и его окрестностях, где более 5000 зданий находятся под угрозой пожара.

    Губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округах Напа, Сонома и Юба. Причины пожаров до сих пор неизвестны.

    Юсиф Бабанлы

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Вашингтон

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