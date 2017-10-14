84-я годовщина со дня рождения народного поэта Мамеда Араза

Баку, 14 октября, АЗЕРТАДЖ

Народный поэт Мамед Араз родился 14 октября 1933 года в селе Нурс Шахбузского района. Окончив здесь среднюю школу, он получил высшее образование в Азербайджанском педагогическом институте. По окончании учебы, в 1954 году Мамед Араз приступил к трудовой деятельности в качестве учителя средней школы в родном селе, после чего переехал в Баку и стал работать уполномоченным в Главном управлении печати при Совете министров Азербайджана. В 1959-1961 годах являлся слушателем Высших литературных курсов при Союзе писателей в Москве. Затем работал ответственным секретарем, заместителем редактора и редактором различных журналов и газет. С 1974 года до конца жизни он занимал пост главного редактором журнала "Азербайджан тебиети" ("Природа Азербайджана"). Долгое время руководил отделением поэзии Союза писателей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, полувековое литературное наследие Мамеда Араза составляет одну из ярких страниц азербайджанской поэзии ХХ века. Произведения поэта, воспевающие формировавшиеся столетиями высокие духовные ценности нашего народа, во многом способствовали воспитанию наших граждан в боевом и патриотическом духе. В его поэзии, характеризующейся народностью, национальным колоритом, плавным языком и гармоничностью, царит гражданский дух. Написанные поэтом образцы поэзии отличаются самобытностью, оригинальностью и художественными достоинствами.

Творчество Мамеда Араза сыграло особую роль в формировании и становлении в Азербайджане независимого мышления. Он был истинно народным поэтом, представителем азербайджанской интеллигенции, осознающим свою ответственность перед народом, обществом, перед нашей национальной государственностью. Воспевая поэтическим языком в своих произведениях живописную природу Азербайджана Мамед Араз сыграл важную роль и в пропаганде вопросов охраны этой восхитительной природы, своими стихами и публицистикой внес вклад в это важное дело.

Произведения поэта переведены на языки многих народов. А благодаря художественным переводам Мамеда Араза, азербайджанские читатели получили возможность ознакомиться с целым рядом образцов мировой литературы. Его литературная деятельность получила высокую оценку. Он был удостоен почетных званий "Заслуженный работник культуры", "Народный поэт", Государственной премии, получил высшую награду Азербайджанской Республики - орден "Истиглал".

Мамед Араз скончался 1 декабря 2004 года. Похоронен на Аллее почетного захоронения.