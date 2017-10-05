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    ОБЩЕСТВО


    95,2 процента обращений в Информационные центры Минтруда носило информационный характер

    05.10.2017 [16:59]

    Баку, 5 октября, АЗЕРТАДЖ

    В последние месяцы Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Азербайджана осуществило меры по повышению качества и прозрачности предоставляемых услуг, а также социальной и правовой информированности населения.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью МТСЗН, так, из 10 628 обращений, поступивших в сентябре в Информационные центры «142» и «190» министерства, 95,2 процента носили информационный характер. Ответственные лица соответствующих структурных подразделений министерства дали подробные юридические разъяснения на них. Остальные обращения на основе лист-обращения были направлены для рассмотрения в соответствующие структурные подразделения министерства, объективно изучены и по результатам приняты оперативные меры.

    В целом, за январь-сентябрь текущего года в Информационные центры «142» и «190» министерства поступило 105 854 обращения.

     

    AZERTAG.AZ :95,2 процента обращений в Информационные центры Минтруда носило информационный характер
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