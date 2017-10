9 октября родился легендарный лидер The Beatles Джон Леннон

Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

Джон Уинстон Леннон родился 9 октября 1940 года в Ливерпуле (Великобритания). В 1956 году он основал со школьными друзьями команду The Quarrymen, в которой Джон Леннон стал играть на гитаре. 6 июля 1957 года начинающий музыкант познакомился с Полом Маккартни, который вскоре вошёл в состав The Quarrymen. В 1959 году The Quarrymen мутировали в Silver Beetles, а чуть позже в просто The Beatles. Сначала они делали кавер-версии хитов, а потом начали писать собственные песни. Постепенно группа стала популярна в родном Ливерпуле, после чего коллектив несколько раз ездил в Гамбург, где выступал в ночных клубах.

В 1961 году менеджером The Beatles становится Брайан Эпстайн, который полностью меняет облик группы. Музыканты переодеваются в строгие костюмы и начинают вести себя на сцене профессионально. После выхода первого сингла «Love Me Do» и последовавшей за ним полноформатной пластинки «Please Please Me» в Великобритании началась «битломания». А после выхода нового сингла «I Want to Hold Your Hand» волна популярности захлестнула Америку, а затем и весь мир. Последующие несколько лет участники группы безостановочно гастролировали и выпуская один альбом за другим. В 1967 году, когда коллектив перестал гастролировать, сосредоточившись на звукозаписи и написании новых песен, Джон Леннон начал терять интерес к группе. Сначала он отказался от роли лидера группы, затем впервые за многие годы стал сочинять отдельно от Маккартни. Выпустив еще несколько очень успешных пластинок, группа прекратила свое существование. Официально это случилось в 1970 году, но проблемы в коллективе были на протяжении последних двух лет.

Помимо творческой деятельности Джон Леннон также выступал за наделение индейцев гражданскими правами, за смягчение условий содержания заключённых в тюрьмах. В 1971 появился его сольный диск «Imagine». Впоследствии музыкант выпустил еще 5 студийных альбомов, несколько сборников и концертных записей. 8 декабря 1980 года Джона Леннона застрелил сумасшедший фанат Марк Чепмен. Убийца совершил пять выстрелов в спину певца, промахнувшись лишь раз. Тело Джона Леннона было кремировано 10 декабря 1980 года на кладбище Фернклифф, Гринбург. Прах был передан его жене Йоко Оно, которая развеяла останки в нью-йоркском Центральном парке Стробэри Филдс.