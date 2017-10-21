АМОР принимает участие на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

Москва, 21 октября, АЗЕРТАДЖ.

В спортивной столице России - в Сочи с 14 по 22 октября проходит XIX Всемирный Фестиваль молодежи и студентов (ВФМС). Сюда съехались делегации почти из 200 стран мира - 25 тысяч перспективных и талантливых ребят.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР), в фестивале принимает участие делегация АМОР. В центре внимания участников фестиваля и глобальная экономика, и политика, и роль СМИ, и развитие волонтерского движения.

Особую активность ребята проявляет на научно-образовательных площадках, спортивных состязаниях ГТО, где получили знаки отличия. В работе фестиваля принимают участие и представители волонтёрского корпуса АМОР.

На церемонии открытия фестиваля гостей приветствовал Президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что молодежь объединяет желание созидать, добиваться большего. «Молодое поколение всегда приносит в мир новаторские идеи. Дерзайте, создавайте свое будущее, стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше, главное – упорно идти только вперед», - сказал Президент России.

Фарида Абдуллаева

cобкор АЗЕРТАДЖ

Москва