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    ОБЩЕСТВО


    АМОР принимает участие на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

    21.10.2017 [14:12]

    Москва, 21 октября, АЗЕРТАДЖ

    В спортивной столице России - в Сочи с 14 по 22 октября проходит XIX Всемирный Фестиваль молодежи и студентов (ВФМС). Сюда съехались делегации почти из 200 стран мира - 25 тысяч перспективных и талантливых ребят.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР), в фестивале принимает участие делегация АМОР. В центре внимания участников фестиваля и глобальная экономика, и политика, и роль СМИ, и развитие волонтерского движения.

    Особую активность ребята проявляет на научно-образовательных площадках, спортивных состязаниях ГТО, где получили знаки отличия. В работе фестиваля принимают участие и представители волонтёрского корпуса АМОР.

    На церемонии открытия фестиваля гостей приветствовал Президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что молодежь объединяет желание созидать, добиваться большего. «Молодое поколение всегда приносит в мир новаторские идеи. Дерзайте, создавайте свое будущее, стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше, главное – упорно идти только вперед», - сказал Президент России.

    Фарида Абдуллаева

    cобкор АЗЕРТАДЖ

    Москва

    AZERTAG.AZ :АМОР принимает участие на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи
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