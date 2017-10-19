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    AZAL вошел в состав членов правления Ассоциации туризма Азербайджана

    19.10.2017 [18:28]

    Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Национальный авиаперевозчик Азербайджана – Закрытое акционерное общество «Азербайджан Хава Йоллары» (AZAL) вступил сегодня в состав членов правления Ассоциации туризма Азербайджана (AZTA).

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, соглашение подписали вице-президент ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары», исполнительный директор пассажирской авиакомпании AZAL Эльдар Гаджиев и председатель AZTA Нахид Багиров. Таким образом впервые в Азербайджане частный и государственный сектор вступили в партнерство для развития туристического сектора.

    Выступивший на церемонии подписания соглашения министр культуры и туризма Абульфас Гараев сказал, что AZAL – это первая авиакомпания, вступившая в члены Ассоциации туризма Азербайджана. В эту структуру входят туристические компании и отели. Министр выразил желание увидеть в рядах AZTA банки и другие финансовые структуры. Говоря о развитии туризма в Азербайджане, министр сказал, что развитие туризма напрямую связано с развитием воздушного транспорта. «Членство AZAL в Ассоциации туризма Азербайджана внесет большой вклад в развитие туристической индустрии страны, и в международный туризм», - сказал А.Гараев.

    Председатель Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров назвал это сотрудничество очень важным фактором. Сообщив о том, что число иностранных туристов, посетивших нашу страну в этом году увеличилось на 20 процентов, Н.Багиров заявил, что без AZAL невозможно представить развитие туризма.

    Вице-президент AZAL Эльдар Гаджиев назвал подписанное соглашение очень важным документом и для авиации и для туризма. Сказал, что AZAL вступает и в состав членов, и параллельно в состав правления AZTA, где будет координировать деятельность авиационного транспорта.

    Деятельность AZAL в Ассоциации туризма Азербайджана означает формирование в стране трехстороннего координирования деятельности основных участников туристической индустрии – это туркомпании, отели и сфера авиации, без участия, которого невозможно обеспечить достойное качество обслуживания туристов.

    Вступление авиакомпании AZAL в состав правления и членов Ассоциации туризма Азербайджана является достижением одной из целей, поставленных главой государства перед участниками туристического сектора для обеспечения развития и приведения в соответствие с международными стандартами.

    Отныне, все три основных звена туристической индустрии будут вести координированную деятельность, которая обеспечит не только приток туристов в Азербайджан, но также позволит обеспечить развитие всех направлений туризма, что станет дополнительным толчком для обеспечения занятости населения.

    AZERTAG.AZ :AZAL вошел в состав членов правления Ассоциации туризма Азербайджана
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