AZAL закупит новые Boeing 787 Dreamliner и Boeing 747-8 F

Баку, 10 октября, Лачин Султанова, АЗЕРТАДЖ

Закрытое акционерное общество «Азербайджан Хава Йоллары» (AZAL) расширяет свой авиапарк.

В настоящее время идет подготовка для закупки 4 единиц самолетов Boeing 787 Dreamliner и 2 единиц самолетов Boeing 747-8 F.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом президент авиакомпании AZAL Джахангир Аскеров сказал на проходящей в Баку VII Международной конференции Caspian Air Cargo Summit 2017.

По его словам соглашения о закупке данных самолетов будут подписаны до конца нынешнего года.