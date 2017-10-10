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    AZAL закупит новые Boeing 787 Dreamliner и Boeing 747-8 F

    10.10.2017 [15:30]

    Баку, 10 октября, Лачин Султанова, АЗЕРТАДЖ

    Закрытое акционерное общество «Азербайджан Хава Йоллары» (AZAL) расширяет свой авиапарк.

    В настоящее время идет подготовка для закупки 4 единиц самолетов Boeing 787 Dreamliner и 2 единиц самолетов Boeing 747-8 F.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом президент авиакомпании AZAL Джахангир Аскеров сказал на проходящей в Баку VII Международной конференции Caspian Air Cargo Summit 2017.

    По его словам соглашения о закупке данных самолетов будут подписаны до конца нынешнего года.

    AZERTAG.AZ :AZAL закупит новые Boeing 787 Dreamliner и Boeing 747-8 F
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