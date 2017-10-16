АЗЕРТАДЖ избран членом Исполнительного совета Объединения новостных агентств государств-членов ОИС

На V заседании Генеральной Ассамблеи Международного исламского информационного агентства принято решение о переименовании организации в Объединение новостных агентств государств-членов ОИС (UNA).

Джидда, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

15 октября в городе Джидда Королевства Саудовская Аравия, в штаб-квартире Организации исламского сотрудничества состоялось 5-е заседание Генеральной Ассамблеи Международного исламского информационного агентства (İİNA).

В заседании приняли участие министр культуры и информации Королевства Саудовская Аравия, директор Исполнительного совета İİNA Аввад бин Салех аль-Аввад, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсиф бин Ахмед аль-Усейми, руководители и делегации национальных информационных агентств государств-членов организации, в том числе сотрудник АЗЕРТАДЖ.

На мероприятии были обсуждены вопросы, связанные с усовершенствованием деятельности İİNA, утвержден план деятельности в рамках рабочей программы ОИС, предусмотренной до 2025 года. Затем были рассмотрены организационные вопросы. Представитель агентства Саудовской Аравии SPA был избран заместителем председателя Исполнительного совета, а также обновлен состав Совета. Азербайджанское государственное информационное агентство – АЗЕРТАДЖ вошло в состав Совета.

Напомним, что организация состоит из двух руководящих органов – Исполнительного совета и Генеральной Ассамблеи. Исполнительный совет, имеющий двенадцать членов, контролирует информационную деятельность агентства и на каждом ежегодном заседании рассматриваются административные, финансовые и технические вопросы. Генеральная Ассамблея, проводимая раз в два года, принимают участие директоры и представители новостных агентств государств-членов ОИС, утверждает принятые Советом решения.

На заседании было принято решение о переименовании организации в Объединение новостных агентств государств-членов ОИС.

Участники провели обсуждения относительно роли национальных информационных агентств государств-членов ОИС в освещении проблем исламского мира, а также в борьбе против пропаганды террора и исламофобии, расширения сотрудничества между национальными информационными агентствами, участия в конкурсе «Премия Организации исламского сотрудничества».

Принято решение о проведении в Джидде 6-го заседания Генеральной Ассамблеи.

Отметим, что решение о создании İİNA было принято в 1972 году на состоявшемся в Джидде 3-м заседании министров иностранных дел государств-членов Организации исламского сотрудничества. В целях усиления деятельности агентства на проходившем в 2006 году в Джидде 7-м заседании министров информации государств-членов ОИС было решено провести структурные реформы.

İİNA, основной целью которой является оказание поддержки информационному обмену между исламскими государствами, информирование мировой общественности о проблемах, с которыми сталкивается исламский мир, поощрение обмена опытом между агентствами-членами, распространяет информации на трех языках - арабском, английском и французском.

Шихали Алиев

корреспондент АЗЕРТАДЖ

Джидда