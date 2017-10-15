    • / ПОЛИТИКА

    ПОЛИТИКА


    АЗЕРТАДЖ избран членом Исполнительного совета организации Международное исламское информационное агентство

    15.10.2017 [17:56]

    Джидда, 15 октября, АЗЕРТАДЖ

    15 октября в городе Джидда Королевства Саудовская Аравия, в штаб-квартире Организации исламского сотрудничества состоялось 5-е заседание Генеральной Ассамблеи Международного исламского информационного агентства (İİNA).

    В заседании приняли участие министр культуры и информации Королевства Саудовская Аравия, директор Исполнительного совета İİNA Аввад бин Салех аль-Аввад, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсиф бин Ахмед аль-Усейми, руководители и делегации национальных информационных агентств государств-членов организации, в том числе сотрудник АЗЕРТАДЖ.

    На мероприятии были обсуждены вопросы, связанные с усовершенствованием деятельности İİNA, утвержден план деятельности в рамках рабочей программы ОИС, предусмотренной до 2025 года. Затем были рассмотрены организационные вопросы. Делегация Саудовской Аравии была избрана заместителем председателя Исполнительного совета. В Совет приняты девять новых членов, в том числе Азербайджанское государственное информационное агентство – АЗЕРТАДЖ.

    На заседании также был утвержден новый устав İİNA, принято рещение о преобразовании организации в объединение.

    Вместе с тем, состоялись обсуждения вопросов роли национальных информационных агентств государств-членов ОИС в освещении проблем исламского мира, а также в борьбе против пропаганды террора и исламофобии, расширения сотрудничества между национальными информационными агентствами, участия в конкурсе «Премия Организации исламского сотрудничества».

    Принято решение о проведении в Джидде 6-го заседания Генеральной Ассамблеи.

    Напомним, что решение о создании İİNA было принято в 1972 году на состоявшемся в Джидде 3-м заседании министров иностранных дел государств-членов Организации исламского сотрудничества. В целях усиления деятельности агентства на проходившем в 2006-м году в Джидде 7-м заседании министров информации государств-членов ОИС было решено провести структурные реформы.

    Агентство состоит из двух руководящих органов -Исполнительного совета и Генеральной Ассамблеи. Исполнительный совет, имеющий одиннадцать членов, контролирует информационную деятельность агентства и на каждом ежегодном заседании рассматриваются административные, финансовые и технические вопросы. А на Генеральной Ассамблее, проводимой раз в два года, принимают участие директоры и представители новостных агентств государств-членов ОИС.

    İİNA, основной целью которой является оказание поддержки информационному обмену между исламскими государствами, информирование мировой общественности о проблемах, с которыми сталкивается исламский мир, поощрение обмена опытом между агентствами –членами, распространяет информации на трех языках - арабском, английском и французском.

    Шихали Алиев

    корреспондент АЗЕРТАДЖ

    AZERTAG.AZ :АЗЕРТАДЖ избран членом Исполнительного совета организации Международное исламское информационное агентство
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    15.10.2017 [21:13]
    News Blaze: Судья Верховного суда Азербайджана: еврейка в мусульманской стране
    15.10.2017 [15:06]
    В Санкт-Петербурге начала работу 137-я Ассамблея Межпарламентского Союза
    15.10.2017 [10:25]
    Российский парламентарий: В Азербайджане такая атмосфера, что русский человек чувствует себя своим
    14.10.2017 [12:35]
    Председатель Милли Меджлиса принял участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
    АЗЕРТАДЖ избран членом Исполнительного совета организации Международное исламское информационное агентство АЗЕРТАДЖ избран членом Исполнительного совета организации Международное исламское информационное агентство