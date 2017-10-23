Абоненты Bakcell смогут вернуть НДС от суммы, потраченной на покупки за пределами страны

Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell объявила о том, что абоненты компании получили возможность возвращать налог на дополнительную стоимость (НДС) за суммы, потраченные за пределами страны. В рамках сотрудничества со службой TaxFree4U, клиенты Bakcell, путешествующие в страны Европы, смогут получать обратно НДС от сумм, потраченных на покупки в этих странах, сообщили АЗЕРТАДЖ в компании.

Для облегчения процесса возврата НДС было создано специальное мобильное приложение. Благодаря приложению Bakcell TaxFree4U, не нужно будет заполнять каких-либо дополнительных деклараций на суммы, зарегистрированные посредством приложения, или стоять в длинных очередях. Еще одним преимуществом приложения является возможность возврата суммы налога на дополнительную стоимость не только за покупки, совершенные в партнерских сетях и магазинах, но и покупки, совершенные во всех других торговых объектах, являющихся плательщиками НДС.

После установки приложения Bakcell TaxFree4U на своем мобильном телефоне, абоненты Bakcell смогут с легкостью вносить в программу свои расходы и получать обратно до 19 процентов от общей суммы, потраченной на покупки, сделанные в таких странах как Германия, Франция, Италия, Испания, Финляндия и Великобритания.

Мобильное приложение доступно на азербайджанском, английском и русском языках и может быть использовано всеми абонентами Bakcell.

Приложение Bakcell TaxFree4U можно скачать посредством AppStore или GooglePlay. Для регистрации, нужно всего лишь отправить СМС на короткий номер 5678.