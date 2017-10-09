Александр Лукашенко: Беларусь намерена развивать военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном

Минск, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

Беларусь намерена развивать военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном. Сотрудничество в данной области не противоречит международным обязательствам.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на BELTA, об этом сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым.

Президент Александр Лукашенко отметил, что связи между двумя странами не нарушают никаких международных договоров, резолюции Совета Безопасности ООН. «Хочу только сказать одно, что наши отношения ни в коем случае не нарушают ни один международный договор, ни одну резолюцию Совета Безопасности и ООН в целом. Мы суверенное независимое государство, и мы вправе определять те направления сотрудничества, которые соответствуют духу времени, запросам наших государств», - подчеркнул белорусский лидер.

«У нас к азербайджанцам вообще нет никаких претензий. Мы с великим уважением относимся к ним. И, самое главное, я хорошо помню, что в трудные времена ваш Президент всегда подставлял плечо белорусскому государству, - сказал Александр Лукашенко. - Мы это все очень хорошо помним и готовы - если мы что-то сможем сделать для Азербайджана - это сделать для того, чтобы ваш народ жил в безопасности, государство развивалось, а Азербайджан и народ его был благополучным, чтобы доходы населения росли и чтобы азербайджанцы были еще богаче. Мы будем преследовать только эти благородные цели», - отметил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко выразил надежду на встречу в ближайшее время с Президентом Азербайджана.

Эмиль Гусейнли

собкор АЗЕРТАДЖ

Минск