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    ПОЛИТИКА


    Александр Лукашенко: Беларусь намерена развивать военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном

    09.10.2017 [16:42]

    Минск, 9 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Беларусь намерена развивать военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном. Сотрудничество в данной области не противоречит международным обязательствам.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на BELTA, об этом сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым.

    Президент Александр Лукашенко отметил, что связи между двумя странами не нарушают никаких международных договоров, резолюции Совета Безопасности ООН. «Хочу только сказать одно, что наши отношения ни в коем случае не нарушают ни один международный договор, ни одну резолюцию Совета Безопасности и ООН в целом. Мы суверенное независимое государство, и мы вправе определять те направления сотрудничества, которые соответствуют духу времени, запросам наших государств», - подчеркнул белорусский лидер.

    «У нас к азербайджанцам вообще нет никаких претензий. Мы с великим уважением относимся к ним. И, самое главное, я хорошо помню, что в трудные времена ваш Президент всегда подставлял плечо белорусскому государству, - сказал Александр Лукашенко. - Мы это все очень хорошо помним и готовы - если мы что-то сможем сделать для Азербайджана - это сделать для того, чтобы ваш народ жил в безопасности, государство развивалось, а Азербайджан и народ его был благополучным, чтобы доходы населения росли и чтобы азербайджанцы были еще богаче. Мы будем преследовать только эти благородные цели», - отметил Президент Беларуси.

    Александр Лукашенко выразил надежду на встречу в ближайшее время с Президентом Азербайджана.

    Эмиль Гусейнли

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Минск

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