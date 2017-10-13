Александр Лукашенко: Парламенты Беларуси и Азербайджана могут внести важный вклад в развитие двусторонних отношений

Минск, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

Парламенты Беларуси и Азербайджана могут внести важный вклад в развитие двусторонних отношений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на состоявшейся 13 октября в Минске встрече с председателем Милли Меджлиса Огтаем Асадовым.

Отметив, что парламент имеет свои возможности и преимущества, А.Лукашенко сказал: «Я хорошо знаю возможности парламентов. Полагаю, что парламенты могут придать импульс развитию отношений между нашими странами. Лично я, как Президент, уделяю много внимания мнению председателя парламента Беларуси. Знаю, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев тоже очень демократичная, высокообразованная и интеллектуальная личность. Если парламент страны выдвигает важный вопрос, он уделяет ему особое внимание».

Глава Белорусского государства отметил, что у каждой из двух стран есть свой путь, свой политический курс, которые они определили. «Между нашими странами сложились очень искренние и хорошие отношения. Безусловно, мы как друзья, доверяем друг другу», – подчеркнул Президент Беларуси.

Президент А.Лукашенко сказал, что Беларусь и Азербайджан тесно сотрудничают в разных сферах. Продукция, выпускаемая совместными предприятиями наших стран, поставляется на рынки других стран.

«Мы вместе шагаем к Югу и Востоку. Будем и впредь поддерживать эту политику в экономической сфере. Расширяется сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном в военно-технической сфере, мы это ни от кого не скрываем. Мы намерены поддерживать Азербайджан в этой области. Беларусь - сторонник урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта мирным путем, в рамках территориальной целостности Азербайджана и в связи с этим продолжит свою решительную позицию», – отметил А.Лукашенко.

Президент Беларуси отметил необходимость дальнейшего усиления регионального сотрудничества в рамках Парламентской ассамблеи СНГ.

Напомнив о встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании Совета глав государств СНГ в Сочи, А.Лукашенко отметил, что на этой встрече были проведены широкие обсуждения по двусторонним отношениям. Выразив признательность главе Азербайджанского государства за то, что он уделяет особое внимание развитию многосторонних связей между нашими странами, А.Лукашенко передал Президенту Ильхаму Алиеву добрые и искренние приветствия.

Председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов выразил признательность главе Белорусского государства за оказанное в ходе визита приятное и теплое отношение, передал Президенту А.Лукашенко добрые и искренние приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Спикер отметил, что Азербайджан активно продолжает сотрудничество с Беларусью во всех направлениях. Сегодня можно сказать, что двусторонний формат охватывает все сферы и расширяется.

Поблагодарив за позицию, которую занимает Беларусь относительно армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, Огтай Асадов напомнил, что в апрельских событиях 2016 года Президент Беларуси, выступив с заявлением, подчеркнул, что поддерживает урегулирование конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

На встрече присутствовали председатель комитета Милли Меджлиса Зияд Самедзаде, депутаты Ханлар Фатиев, Ульвия Агаева, посол Азербайджана в Беларуси Лятиф Гандилов и другие.

Эмиль Гусейнли

собкор АЗЕРТАДЖ

Минск