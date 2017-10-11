Али Гасанов: Принятие предвзятых документов, основанных на субъективных суждениях, вынуждает Азербайджан пересмотреть отношения с Советом Европы

Баку, 11 октября, AЗЕРТАДЖ

11 октября в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) была принята резолюция номер 14403 по отчету «Состояние демократических институтов в Азербайджане», подготовленная сопредседателями Стефаном Шеннаком и Сезаром Флорином Преданом, а также резолюция номер 14397 «Председательство Азербайджана в Совете Европы: о состоянии очередных шагов, которые будут предприняты в сфере соблюдения прав человека», подготовленная бельгийским парламентарием Аленом Дестексом.

Помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, выразив в заявлении АЗЕРТАДЖ отношение к документам, принятым по Азербайджану, сказал:

-Считаю, что ПАСЕ принятием этих документов, подготовленных на основании субъективных суждений определенных антиазербайджанских кругов, и преследующих особые цели, в очередной раз продемонстрировала предвзятую и несправедливую позицию против нашей страны.

Известно, что Азербайджан за период, минувший со времени вступления в членство в этой структуре, последовательно сталкивался с давлением определенных лоббистских групп, в частности покровителей армян. А в бытность господина Торбьорна Ягланда генеральным секретарем, это давление усилилось и обострилось. И это вытекает из его особо негативного отношения к Азербайджану.

Отчетливо ощущается, что активность в ПАСЕ Азербайджана, проводящего независимую политику в соответствии со своими национальными интересами и отличающегося принципиальной позицией, невыгодна многим. В противном случае, парламентарии задумались бы о будущем Европы, где усиливаются тенденции исламофобии, ксенофобии, расовой и религиозной дискриминации, участились случаи грубого нарушения прав человека, свободы выражения, и искали бы пути устранения этих проблем. В том числе, выразили бы обеспокоенность не выполнением до 10 тысяч постановлений Европейского суда по правам человека. Они бы подняли вопрос о том, почему в то время, как в отношении России были приняты санкции в связи с вопросом Крыма, не были приняты меры в отношении Армении, на протяжении 25 лет удерживающей под оккупацией 20 процентов азербайджанских земель, и не демонстрировали бы столь открытого неуважения к фундаментальным ценностям.

Искусственное притеснение сегодня Азербайджана, развивающегося по пути демократии и готовящегося подписать с Европейским Союзом соглашение о стратегическом партнерстве, в очередной раз показывает, что ПАСЕ в руках определенных заинтересованных кругов превратилась в средство давления и выполняет конкретный заказ.

Конечно, невозможно оказать давление на Азербайджан, приняв эти безосновательные документы. Азербайджан - независимое, сильное государство со своими приоритетами во внутренней и внешней политике, которое и впредь будет продолжать свой путь

Принятие подобных предвзятых документов, основанных на субъективных суждениях, увеличение попыток давления вынуждает Азербайджан пересмотреть отношения с Советом Европы.