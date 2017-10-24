Андрей Бабиш станет новым премьером Чехии

Прага, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, назначение нового чешского премьера состоится на следующей неделе. Формирование правительства будет доверено Андрею Бабишу, возглавляющему Движение ANO, ставшее победителем парламентских выборов. Об этом журналистам после встречи в загородной резиденции Ланы с президентом Чехии Милошом Земаном сообщил непосредственно кандидат на кресло главы кабинета. Каких-либо рекомендаций от главы государства, касающихся будущего кабинета, по словам Андрея Бабиша, не прозвучало.

Во время короткой пресс-конференции будущий премьер упомянул о том, что самым простым вариантом, обеспечивающим его правительству большинство в Палате депутатов, было бы объединение с гражданскими демократами – всего 103 голоса. Представители Гражданской демократической партии, однако, заявили о том, что они не хотят сотрудничать с ANO Андрея Бабиша.

В свою очередь, Андрей Бабиш во время пресс-конференции повторно исключил возможность сотрудничества с Коммунистической партией Чехии и Моравии, а также с движением «Свобода и прямая демократия» Томио Окамуры.

Парвана Гараева

собкор АЗЕРТАДЖ

Прага