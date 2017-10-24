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    Андрей Бабиш станет новым премьером Чехии

    24.10.2017 [14:40]

    Прага, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, назначение нового чешского премьера состоится на следующей неделе. Формирование правительства будет доверено Андрею Бабишу, возглавляющему Движение ANO, ставшее победителем парламентских выборов. Об этом журналистам после встречи в загородной резиденции Ланы с президентом Чехии Милошом Земаном сообщил непосредственно кандидат на кресло главы кабинета. Каких-либо рекомендаций от главы государства, касающихся будущего кабинета, по словам Андрея Бабиша, не прозвучало.

    Во время короткой пресс-конференции будущий премьер упомянул о том, что самым простым вариантом, обеспечивающим его правительству большинство в Палате депутатов, было бы объединение с гражданскими демократами – всего 103 голоса. Представители Гражданской демократической партии, однако, заявили о том, что они не хотят сотрудничать с ANO Андрея Бабиша.

    В свою очередь, Андрей Бабиш во время пресс-конференции повторно исключил возможность сотрудничества с Коммунистической партией Чехии и Моравии, а также с движением «Свобода и прямая демократия» Томио Окамуры.

    Парвана Гараева

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Прага

    AZERTAG.AZ :Андрей Бабиш станет новым премьером Чехии
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