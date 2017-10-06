    • / СПОРТ

    СПОРТ


    Англия сыграет товарищеские матчи с Германией и Бразилией в ноябре

    06.10.2017 [12:18]

    Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

    Футбольная ассоциация Англии договорилась о проведении товарищеских матчей национальной команды с Германией и Бразилией 10 и 14 ноября соответственно.

    Оба матча пройдут в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

    В марте этого года Англия проиграла Германии в товарищеской встрече в Дортмунде со счетом 0:1. С Бразилией британцы последний раз играли в 2013 году и победили дома 2:1.

    Сборная Бразилии, в свою очередь, 10 ноября проведет во французском Лилле товарищеский матч с Японией.

    AZERTAG.AZ :Англия сыграет товарищеские матчи с Германией и Бразилией в ноябре
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    06.10.2017 [16:39]
    «Фенербахче» готов расторгнуть контракт с ван Перси, игрок договорился о возвращении в «Фейеноорд»
    06.10.2017 [13:31]
    Бывший технический босс FIA Будковски перешел в Renault F1
    06.10.2017 [13:26]
    Фильм о таэквондистке Патимат Абакаровой сняли в Азербайджане
    06.10.2017 [12:30]
    Чемпионат мира по футболу рискует пройти без участия Лионеля Месси
    Англия сыграет товарищеские матчи с Германией и Бразилией в ноябре