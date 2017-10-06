Англия сыграет товарищеские матчи с Германией и Бразилией в ноябре

Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

Футбольная ассоциация Англии договорилась о проведении товарищеских матчей национальной команды с Германией и Бразилией 10 и 14 ноября соответственно.

Оба матча пройдут в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

В марте этого года Англия проиграла Германии в товарищеской встрече в Дортмунде со счетом 0:1. С Бразилией британцы последний раз играли в 2013 году и победили дома 2:1.

Сборная Бразилии, в свою очередь, 10 ноября проведет во французском Лилле товарищеский матч с Японией.