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    Анка Юрма: Главное управление по борьбе с коррупцией Азербайджана - наш важный партнер

    25.10.2017 [19:24]

    Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

    Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики является нашим важным партнером. Выражаем глубокую признательность за проведение в Баку на высоком уровне международного мероприятия на тему «Расследование коррупционных преступлений и уголовное преследование: конфискации доходов, полученных преступным путем, восстановление имущества и независимость прокуроров». Посредством этого важного мероприятия мы еще больше укрепляем наше сотрудничество в сфере борьбы с коррупцией.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью журналистам сказала председатель Сети правоохранительных органов Антикоррупционной сети для Восточной Европы и Центральной Азии OECD Анка Юрма.

    Подчеркнув, что коррупция является серьезной угрозой для всех обществ, представитель OECD отметила: «К сожалению, коррупция не ограничивается пределами лишь одной страны. Это зло создает более серьезные проблемы, в частности, в международных переводах. Поэтому в борьбе с коррупцией очень важно эффективное и всестороннее сотрудничество. В этой связи прокурорам, соответствующим исследовательским структурам, правоохранительным органам следует работать вместе. Наша сеть, специализирующаяся в сфере борьбы с коррупцией, функционирует именно в этой области. Вообще, такие мероприятия играют важную роль в борьбе с коррупцией».

    AZERTAG.AZ :Анка Юрма: Главное управление по борьбе с коррупцией Азербайджана - наш важный партнер
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