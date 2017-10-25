Анка Юрма: Главное управление по борьбе с коррупцией Азербайджана - наш важный партнер

Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики является нашим важным партнером. Выражаем глубокую признательность за проведение в Баку на высоком уровне международного мероприятия на тему «Расследование коррупционных преступлений и уголовное преследование: конфискации доходов, полученных преступным путем, восстановление имущества и независимость прокуроров». Посредством этого важного мероприятия мы еще больше укрепляем наше сотрудничество в сфере борьбы с коррупцией.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью журналистам сказала председатель Сети правоохранительных органов Антикоррупционной сети для Восточной Европы и Центральной Азии OECD Анка Юрма.

Подчеркнув, что коррупция является серьезной угрозой для всех обществ, представитель OECD отметила: «К сожалению, коррупция не ограничивается пределами лишь одной страны. Это зло создает более серьезные проблемы, в частности, в международных переводах. Поэтому в борьбе с коррупцией очень важно эффективное и всестороннее сотрудничество. В этой связи прокурорам, соответствующим исследовательским структурам, правоохранительным органам следует работать вместе. Наша сеть, специализирующаяся в сфере борьбы с коррупцией, функционирует именно в этой области. Вообще, такие мероприятия играют важную роль в борьбе с коррупцией».