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    КУЛЬТУРА


    Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят в Китае

    06.10.2017 [11:59]

    Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

    Оперные вокалисты, народная артистка России Анна Нетребко и заслуженный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов выступят с концертом в китайском городе Нанкин.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, А.Нетребко (сопрано) и Ю.Эйвазов (тенор) дадут концерт 6 октября в Jiangsu Centre for the Performing Arts.

    Данный концерт состоится в рамках гастрольного турне по городам Азии и Австралии.

    Так, в рамках турне артисты выступают с концертами в Дубае, Токио, Нанкине, Сеуле, Осаке, Мельбурне, Окленде и Сиднее.

    Зрителей ждет незабываемая встреча с истинными мировыми музыкальными шедеврами в исполнении этой прекрасной семейной и творческой пары.

    А.Нетребко – прославленная российская оперная певица с мировым именем. В 1993 году молодая и необычайно талантливая вокалистка вошла в прославленную труппу Мариинского театра. Именно здесь к Анне и пришла первая настоящая известность. Певица очень быстро стала ведущей солисткой этого театра и исполнила на данной сцене большое число ярких партий в самых популярных спектаклях. Сейчас Нетребко уверенно входит в число самых известных в мире оперных певиц.

    Ю.Эйвазов – всемирно известный азербайджанский оперный певец. Юсиф является выпускником Бакинской музыкальной академии им. Уз.Гаджибейли и обладателем невероятно сильного и красивого драматического тенора. Свою сценическую карьеру исполнитель начал с участия в постановках небольших и не слишком известных музыкальных театров Италии. Его карьера на большой сцене началась в Москве в 2010 году. Тогда он принял участие в опере «Тоска» в Большом театре. А международный успех пришел к вокалисту несколькими годами позже после победы на конкурсе. Сегодня артист много выступает в крупнейших музыкальных театрах мира.

    AZERTAG.AZ :Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят в Китае
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