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    Армия Армении в течение суток 143 раза нарушила режим прекращения огня ВИДЕО

    20.10.2017 [10:28]

    Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

    Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 143 раза.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах в Ноемберянском районе, в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района Армении, были обстреляны наши позиции, дислоцированные в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Кемерли, Гаймаглы, Гызылгаджилы Газахского района, с позиций, находящихся в селах Чинари и Айгедзор Бердского района, были обстреляны наши позиции, расположенные в селах Агдам, Коханеби, Мунджуглу Товузского района, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Красносельского района, - наши позиции, находящиеся в селах Гейали, Заманлы и на безымянных высотах в Гядабейском районе.

    Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Баш Гервенд, Джавахирли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейсалли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдлер, Горадиз Физулинского района, Нюзгер и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

    AZERTAG.AZ :Армия Армении в течение суток 143 раза нарушила режим прекращения огня ВИДЕО
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