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    Армия Египта предотвратила теракт на севере Синайского полуострова

    14.10.2017 [13:45]

    Каир, 14 октября, АЗЕРТАДЖ

    Армия Египта предотвратила попытку атаки террористов на один из блокпостов сил безопасности в городе Аль-Ариш на севере Синайского полуострова, заявил официальный представитель Вооруженных сил Египта Тамер Аль-Рифаи.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по словам Тамера Аль-Рифаи, террористы были одеты в военную форму и вооружены ручными гранатами, огнестрельным оружием и поясами смертников. Как только террористы были замечены при попытке проникновения к блокпосту военнослужащие открыли по ним огонь, в результате чего террористы были подорваны, так как на них были надеты пояса смертников.

    По словам официального представителя ВС Египта, армия продолжает борьбу с терроризмом на севере Синайского полуострова.

    Ася Гаджизаде

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Каир

    AZERTAG.AZ :Армия Египта предотвратила теракт на севере Синайского полуострова
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