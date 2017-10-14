Армия Египта предотвратила теракт на севере Синайского полуострова

Каир, 14 октября, АЗЕРТАДЖ

Армия Египта предотвратила попытку атаки террористов на один из блокпостов сил безопасности в городе Аль-Ариш на севере Синайского полуострова, заявил официальный представитель Вооруженных сил Египта Тамер Аль-Рифаи.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по словам Тамера Аль-Рифаи, террористы были одеты в военную форму и вооружены ручными гранатами, огнестрельным оружием и поясами смертников. Как только террористы были замечены при попытке проникновения к блокпосту военнослужащие открыли по ним огонь, в результате чего террористы были подорваны, так как на них были надеты пояса смертников.

По словам официального представителя ВС Египта, армия продолжает борьбу с терроризмом на севере Синайского полуострова.

Ася Гаджизаде

собкор АЗЕРТАДЖ

Каир