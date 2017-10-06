Армянская армия 104 раза нарушила режим прекращения огня ВИДЕО

Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток 104 раза нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных в селах Бердаван, Довех, Барекамаван, Шаваршаван Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Иджеванского района Армении, были обстреляны наши позиции, дислоцированные в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Кемерли, Гаймаглы, Фарахли, Джафарли и Бала Джафарли Газахского района, с позиций, находящихся в селах Неркин Кармирагбур, Мосесгех, Чинари и Айгедзор Бердского района, были обстреляны наши позиции, расположенные в селах Алибейли, Агдам, Агбулаг и Мунджуглу Товузского района, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Красносельского района, - наши позиции, находящиеся в селе Гейали Гядабейского района.

Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа Тертерского района, Тагибейли, Шыхлар, Баш Гервенд, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района и Нюзгер Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.