Армянская армия 126 раз нарушила режим прекращения огня ВИДЕО

Баку, 21 октября, АЗЕРТАДЖ

Формирования вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 126 раз.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных в селах Довех, Шаваршаван и на безымянных высотах в Ноемберянском районе, на безымянных высотах в Иджеванском районе Армении, были обстреляны наши позиции, дислоцированные в селах Кемерли, Гаймаглы, Фарахли, Гызылгаджилы Газахского района, с позиций, находящихся в селах Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах в Бердском районе, были обстреляны наши позиции, расположенные в селах Алибейли, Агдам, Агбулаг на безымянных высотах в Товузском районе, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Красносельского района, - наши позиции, находящиеся на безымянных высотах в Гядабейском районе.

Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Баш Гервенд, Джавахирли, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейсалли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдлер, Горадиз Физулинского района, Нюзгер и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Джебраильского районов.