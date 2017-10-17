Армянская армия, используя крупнокалиберные пулеметы, 105 раз нарушила режим прекращения огня ВИДЕО

Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток 105 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных в селах Беркабер, Вазашен и на безымянных высотах в Иджеванском районе Армении, были обстреляны наши позиции, дислоцированные в селах Гызылгаджилы, Бала Джафарли и на безымянных высотах в Газахском районе, с позиций, находящихся в селах Чинари и Айгедзор Бердского района, были обстреляны наши позиции, расположенные в селах Коханеби, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Красносельского района, - наши позиции, находящиеся в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гядабейском районе.

Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Баш Гервенд, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгер и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.