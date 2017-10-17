    • / ПОЛИТИКА

    ПОЛИТИКА


    Армянская армия, используя крупнокалиберные пулеметы, 105 раз нарушила режим прекращения огня ВИДЕО

    17.10.2017 [11:46]

    Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

    Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток 105 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных в селах Беркабер, Вазашен и на безымянных высотах в Иджеванском районе Армении, были обстреляны наши позиции, дислоцированные в селах Гызылгаджилы, Бала Джафарли и на безымянных высотах в Газахском районе, с позиций, находящихся в селах Чинари и Айгедзор Бердского района, были обстреляны наши позиции, расположенные в селах Коханеби, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Красносельского района, - наши позиции, находящиеся в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гядабейском районе.

    Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Баш Гервенд, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгер и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

     

    AZERTAG.AZ :Армянская армия, используя крупнокалиберные пулеметы, 105 раз нарушила режим прекращения огня ВИДЕО
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Новости по теме
    Министерство обороны: Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток  91 раз нарушили режим прекращения огня ВИДЕО
    05.10.2017 [10:28]
    Министерство обороны: Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток  91 раз нарушили режим прекращения огня ВИДЕО
    Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 148 раз нарушили режим прекращения огня ВИДЕО
    16.09.2017 [10:36]
    Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 148 раз нарушили режим прекращения огня ВИДЕО
    Подразделения вооруженных сил Армении 156 раз нарушили режим прекращения огня ВИДЕО
    25.08.2017 [10:26]
    Подразделения вооруженных сил Армении 156 раз нарушили режим прекращения огня ВИДЕО
    Армянские войска в течение суток 143 раза нарушили режим прекращения огня ВИДЕО
    23.08.2017 [10:40]
    Армянские войска в течение суток 143 раза нарушили режим прекращения огня ВИДЕО
    ВИДЕО
    Другие новости раздела
    17.10.2017 [13:32]
    Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
    17.10.2017 [11:24]
    Сегодня состоится встреча руководителей Вооруженных сил Азербайджана, Грузии и Турции
    16.10.2017 [16:57]
    Тесное сотрудничество между Азербайджаном и Грузией играет важную роль в обеспечении безопасности в регионе
    16.10.2017 [14:53]
    Министр обороны Азербайджана посетил в Тбилиси памятник великому лидеру Гейдару Алиеву
    Армянская армия, используя крупнокалиберные пулеметы, 105 раз нарушила режим прекращения огня ВИДЕО