Армянская армия в течение суток 123 раза нарушила режим прекращения огня

Баку, 22 октября, АЗЕРТАДЖ

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 123 раза нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве обороны, с позиций, расположенных в селах Довех, Шаваршаван Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района Республики Армения, были обстреляны наши позиции в селах Кемерли, Фарахли, Гызылгаджилы и на безымянных высотах на территории Газахского района, с позиций в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района - наши позиции в селах Кеханеби и Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района, с позиций, находящихся на безымянных высотах на территории Красносельского района, - наши позиции в селе Геяли и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Гейарх,Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Тагыбейли, Шихлар, Баш Гарвенд, Джавахирли, Гарагашлы, Сарыджалы, Юсифджанлы, Марзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейсаллы, Гобу Дилагарда, Гарвенд, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нузгар и Мехдили Джебраильского района и на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.