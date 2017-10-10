«Арсенал» начал переговоры по трансферу Турана

Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, «Арсенал» уже начал переговорный процесс с каталонцами по поводу январского перехода 30-летнего турка. «Барселона» не будет удерживать игрока, так как он не входит в планы Эрнесто Вальверде и спокойно отпустит Турана, дабы несколько разгрузить свою зарплатную ведомость.

Сам Туран также готов сменить клуб, однако хочет играть только в топ-лигах и не стремится возвращаться в Турцию, куда его активно зовет «Галатасарай».

Напомним, что контракт Турана с «Барселоной» действителен до лета 2019 года. В текущем сезоне полузащитник еще не сыграл ни одного матча в примере.