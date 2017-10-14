Астрономы из Китая, США и Чили обнаружили шесть новых галактик

Баку, 14 октября, АЗЕРТАДЖ

Группа китайских, американских и чилийских ученых обнаружила шесть новых галактик, которые сформировались 550-800 млн лет после Большого взрыва.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на агентство Синьхуа, по данным Китайского научно-технологического университета (КНТУ), фактически был сделан прорыв в изучении эпохи реионизации (период, когда начали формироваться первые галактики и звезды, свет от которых ионизировал водород). В итоге ученым удалось заложить основу для исследования процессов формирования небесных светил.

Работа международной группы исследователей проходила под руководством профессора КНТУ Ван Цзюньсяня с использованием обсерваторий Серро-Тололо и Лас-Кампанас, расположенных на территории Чили.