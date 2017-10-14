    • / НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    Астрономы из Китая, США и Чили обнаружили шесть новых галактик

    14.10.2017 [17:19]

    Баку, 14 октября, АЗЕРТАДЖ

    Группа китайских, американских и чилийских ученых обнаружила шесть новых галактик, которые сформировались 550-800 млн лет после Большого взрыва.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на агентство Синьхуа, по данным Китайского научно-технологического университета (КНТУ), фактически был сделан прорыв в изучении эпохи реионизации (период, когда начали формироваться первые галактики и звезды, свет от которых ионизировал водород). В итоге ученым удалось заложить основу для исследования процессов формирования небесных светил.

    Работа международной группы исследователей проходила под руководством профессора КНТУ Ван Цзюньсяня с использованием обсерваторий Серро-Тололо и Лас-Кампанас, расположенных на территории Чили.

    AZERTAG.AZ :Астрономы из Китая, США и Чили обнаружили шесть новых галактик
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    14.10.2017 [12:47]
    В Академии наук будет отмечен юбилей известного композитора
    13.10.2017 [16:38]
    Состоялась конференция, посвященная юбилею видного ученого
    13.10.2017 [14:57]
    Бакинская высшая школа нефти налаживает сотрудничество с Полтавским национальным техническим университетом
    13.10.2017 [13:39]
    В польской Высшей школе бизнеса предоставлена информация об Азербайджане
    Астрономы из Китая, США и Чили обнаружили шесть новых галактик