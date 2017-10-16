Азербайджан – показательная страна в плане гендерного равенства

Москва, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

В Санкт-Петербурге в рамках 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) состоялась 26-я сессия Форума женщин-парламентариев.

Председатель МПС Сабер Чоудхури заявил, что Форум женщин-парламентариев является сильной стороной Межпарламентского союза. «Строительство и поддержание демократии возможны только при равном участии мужчин и женщин, - подчеркнул Сабер Чоудхури. – Необходимо сделать так, чтобы мы не только говорили о гендерном равенстве, но и предпринимали конкретные действия. И МПС делает то, что приносит конкретные результаты. 25 процентов спикеров в парламентах мира – женщины. Число членов Межпарламентского союза растёт. И хочу отметить, что 30 процентов участников 137-й Ассамблеи МПС – женщины. Без участия женщин невозможно добиться успехов».

Межпарламентский союз очередным делом доказал свой курс на гендерное равенство, выбрав в качестве нового главы женщину. МПС возглавила председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. Между тем, уступивший свой пост Сабер Чоудхури сообщил, что на это место рассматривались две кандидатуры и обе были женские, что парламентарии отметили как очень показательный факт.

В.Матвиенко в своей речи на открытии Форума женщин-парламентариев сказала, что достигнутый в последние годы прогресс в улучшении положения женщин в мире не был бы возможен без проведения последовательной работы каждого парламента, в том числе и в рамках Форума женщин-парламентариев. «Я уверена, что на сегодняшнем этапе женщины могут способствовать развитию парламентской дипломатии и ослаблению международной напряжённости, - подчеркнула сенатор. – Ведь дипломатия – это умение не доводить дело до острого конфликта. Искусство вести переговоры бескровными путями и бескровными путями добиваться всеобщего блага. Мы, женщины, должны использовать своё растущее влияние для решения самых острых, актуальных мировых проблем. Таких как терроризм, глобальная бедность, распространение нелегальной миграции, а также угрозы продовольственной и экологической безопасности. На нынешней ассамблее центральной является тема укрепления межрелигиозного и межэтнического диалога. Я убеждена, что женщины-парламентарии внесут свой вклад в его раскрытие».

В своем выступлении заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по проблемам семьи, женщин и детей Сахиба Гафарова отметила, что женщины представляют на Форуме огромное количество стран, и всех объединяет одно – добро, любовь. По ее словам, женщины являются хранительницами семейного очага, в то же время они активны, вовлечены в политику и экономику, участвуют в развитии демократии своей стране. «У нас, в Азербайджане, еще в 1918 году женщинам было дано право голосовать и быть избранной. Мы стали в этом плане первыми в мусульманском мире. Я думаю, этот уже один факт говорит о многом», - добавила депутат.

Азербайджан в плане гендерного равенства и соблюдения прав женщин очень показательная страна, считает руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев: «Напомню, что недавно Первым вице-президентом страны стала уважаемая Мехрибан Алиева, до этого исключительно эффективно представлявшая Азербайджан за границей и, являясь депутатом Милли Меджлиса, курировавшая сложнейшие социальные проекты внутри страны. Это назначение стало закономерным этапом признания выдающейся деятельности Мехрибан ханум. Но это также и важный этап состояния общества. И в России, и в Азербайджане на самых ответственных государственных постах становится все больше женщин. И в современном мире это можно только приветствовать. На земле слишком много вооружённых конфликтов, не снижается риск террористической угрозы, очевидно, что нужны совместные усилия для урегулирования этой ситуации. И женщины вносят весомый вклад в решение проблем современности».

Фарида Абдуллаева

собкор АЗЕРТАДЖ

Москва