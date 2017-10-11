Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ Министр финансов Самир Шарифов и председатель Центрального банка Эльман Рустамов примут участие в годовом собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка. Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства финансов, годовое собрание пройдет 11-15 октября в Вашингтоне. В ходе визита предусматривается проведение ряда двусторонних встреч. В рамках годового собрания, в котором примут участие высокопоставленные официальные лица государств и правительств стран-членов МВФ и Всемирного банка, представители международных финансовых институтов, частного сектора и гражданского общества, будут обсуждены многие глобальные вопросы, в том числе современного состояния мировой экономики, ликвидации бедности, эффективности экономического развития и помощи.

AZERTAG.AZ : Азербайджан будет представлен в годовом собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка

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