Азербайджан будет представлен в годовом собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка
AzerTAg.az
Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ
Министр финансов Самир Шарифов и председатель Центрального банка Эльман Рустамов примут участие в годовом собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства финансов, годовое собрание пройдет 11-15 октября в Вашингтоне.
В ходе визита предусматривается проведение ряда двусторонних встреч.
В рамках годового собрания, в котором примут участие высокопоставленные официальные лица государств и правительств стран-членов МВФ и Всемирного банка, представители международных финансовых институтов, частного сектора и гражданского общества, будут обсуждены многие глобальные вопросы, в том числе современного состояния мировой экономики, ликвидации бедности, эффективности экономического развития и помощи.
В тексте информации есть орфографическая ошибка
Напишите свое замечание