    • / ЭКОНОМИКА

    ЭКОНОМИКА


    Азербайджан будет представлен в годовом собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка

    11.10.2017 [14:34]

    Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

    Министр финансов Самир Шарифов и председатель Центрального банка Эльман Рустамов примут участие в годовом собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства финансов, годовое собрание пройдет 11-15 октября в Вашингтоне.

    В ходе визита предусматривается проведение ряда двусторонних встреч.

    В рамках годового собрания, в котором примут участие высокопоставленные официальные лица государств и правительств стран-членов МВФ и Всемирного банка, представители международных финансовых институтов, частного сектора и гражданского общества, будут обсуждены многие глобальные вопросы, в том числе современного состояния мировой экономики, ликвидации бедности, эффективности экономического развития и помощи.

    AZERTAG.AZ :Азербайджан будет представлен в годовом собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    11.10.2017 [18:15]
    AzeriCard в ночь с 12 на 13 октября осуществит работы по обновлению системы
    11.10.2017 [17:03]
    Курс маната по отношению к доллару на 12 октября установлен на уровне 1,7003
    10.10.2017 [17:17]
    Курс маната по отношению к доллару на 11 октября установлен на уровне 1,7003
    10.10.2017 [16:05]
    Средневзвешенный курс маната сформирован на уровне 1,7003 маната за 1 доллар США
    Азербайджан будет представлен в годовом собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка