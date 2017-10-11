Азербайджан будет сотрудничать с Украиной в фармацевтической сфере

Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

Расширяются и укрепляются связи Азербайджана с Украиной, которая является одним из основных стратегических партнеров нашей страны на постсоветском пространстве. Как и в других сферах, так и в области здравоохранения между двумя странами налаживается сотрудничество.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в результате переговоров, проведенных Центром аналитической экспертизы Министерств здравоохранения Украины и Азербайджана, подписан Меморандум о сотрудничестве. После этого, еще более улучшатся и будут плодотворно развиваться отношения двух стран в сфере фармацевтики.

Напомним, что ранее с соответствующими структурами Беларуси и Казахстана также достигнуто соглашение о сотрудничестве.