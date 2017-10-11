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    ОБЩЕСТВО


    Азербайджан будет сотрудничать с Украиной в фармацевтической сфере

    11.10.2017 [15:14]

    Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

    Расширяются и укрепляются связи Азербайджана с Украиной, которая является одним из основных стратегических партнеров нашей страны на постсоветском пространстве. Как и в других сферах, так и в области здравоохранения между двумя странами налаживается сотрудничество.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в результате переговоров, проведенных Центром аналитической экспертизы Министерств здравоохранения Украины и Азербайджана, подписан Меморандум о сотрудничестве. После этого, еще более улучшатся и будут плодотворно развиваться отношения двух стран в сфере фармацевтики.

    Напомним, что ранее с соответствующими структурами Беларуси и Казахстана также достигнуто соглашение о сотрудничестве.

    AZERTAG.AZ :Азербайджан будет сотрудничать с Украиной в фармацевтической сфере
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